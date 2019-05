POSEBNA NEGA ZA VAŠU KUCU/MACU: Ako želite urednog ljubimca, neophodno je da mu OVO radite stalno!

Vlasnici pasa i mačaka (naročito onih sa dugom dlakom) uglavnom muče muku sa dlakom svojih ljubimaca, sa njenim mršenjem nekad čak i kada ih redovno kupaju i češljaju ne čekajući odlazak kod frizera. Međutim, običan češalj ne može tako lako pa nekad čak ni uopšte da reši problem ućebanih krajeva.

Kada običnom četkom pokušavate da odmrsite ućebane delove dlake svog psa ili mačke, to traje veoma dugo. Samim tim potrošite energiju koju ste mogli da utrošite u nešto zabavnije, umorite se, a umorite i svog ljubimca kojem to nanosi bol. Zbog toga svaki sledeći put beži od vas na sam pomen češljanja. S druge strane, ne možete ih toliko često voditi kod frizera, jer bi to značilo mnogo novca i mnogo vremena.

Mnogi su pokušali sa najrazličitijim balzamima koji sprečavaju mršenje dlake. Neki su čak koristili i balzame za kosu za ljude očekujući da će efekat biti trajan kao kod ljudske kose. Međutim, ne samo da im to nije pomoglo, već morate imati na umu da se radi o životinjama: one ipak imaju manje strpljenja i sve im je to vrlo mučno.

Znate li šta treba da uradite kako biste pomogli sebi i svom ljubimcu?

Potreban vam je specijalni češalj koji se zove KNOT OUT i koji sada ima da se kupi i kod nas. Pitate se po čemu se taj razlikuje od brojnih drugih četki? Razlika je ogromna! KNOT OUT češalj je nešto čime najnormalnije češljate svog ljubimca i, kada naiđete na ućebane delove, pritisnite dugmence na njemu. To dugmence aktivira oštrice koje seku samo one ućebane neuredne delove. Ona ne šiša vašeg psa/mačku, već samo njihovu dlaku čini lepom i urednom.

Koje su šanse da povredite svog ljubimca s obzirom na sečiva?

Šanse ne postoje. Sečiva su mala i dobro “skrivena” iza plastičnih zubaca. Izlaze tek toliko koliko je neophodno da obave posao kako treba. Takođe, ne može povrediti ni vas, čak i ako vam je ljubimac nemiran i stalno se vrpolji tokom češljanja.

