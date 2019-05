IZBEGNITE PARADENTOZU: Ako ovo budete redovno radili, smanjujete šanse za oboljenje zuba i desni!

U Srbiji ogroman broj ljudi vodi borbu sa najrazličitijim bolestima zuba i desni, a među njima je i paradentoza koja može dovesti do ispadanja zuba. Nažalost, dešava se da ona toliko uzme maha da desni ne prihvataju čak ni veštačke zube kada prirodni ispadnu. To je ogroman problem koji deprimira one koji se sa njim susreću i koji, kada do njega dođe, zahteva „dubok džep“.

Kako biste sprečili paradentozu i brojne druge probleme sa zubima i desnima, najvažnija je higijena. Zubi se redovno moraju detaljno čistiti. Pranje zuba običnom četkicom i pastom je poželjno nakon svakog obroka. Ako nemate za to prilike, onda ujutru i uveče. Međutim, nekada je potrebno i detaljnije od toga očistiti ih.

Konac za zube vrlo često ne može da dopre između gusto raspoređenih zuba, a ostaci hrane se tu talože i talože. Kako to rešiti?

SONIC PIC je fantastična spravica za čišćenje zuba i desni koja radi na principu SONIČNIH VIBRACIJA. Zašto je ona dobra, čemu zapravo služi?

foto: Promo

A cena SONIC PIC-a ako ga danas poručite OVDE ili na broj 011/6 888 999 iznosi SAMO 990 din!

foto: Promo

foto: Promo

Sonic Pic ima na sebi i LED svetlo koje vam pomaže da ne propustite ni jedan deo prilikom čišćenja. Takođe, ima i tajmer koji vas obaveštava o tome koje je optimalno vreme koliko treba da traje čišćenje (kako ga ne biste namerno ili slučajno skratili).

Radi na baterije koje se NE dobijaju u pakovanju. Kada ubacite bateriju, samo pritisnete dugmence i čistite! Lako možete da ga ponese gde god da krenete!

A cena SONIC PIC-a ako ga danas poručite OVDE ili na broj 011/6 888 999

iznosi SAMO 990 din!

foto: Promo

(Promo - tekst / Foto:Promo)

Kurir