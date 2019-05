NAJPOPULARNIJI HOTELI U HURGADI: Čarobno more, toplina sunca i mnoštvo sadržaja, sve na jednom mestu

U priobalju Hurgade nižu se atraktivni hoteli, veliki broj iz svetski poznatih lanaca. Mnogi Hurgadu iz tog razloga nazivaju gradom hotela. Ono što se u ovim hotelima podrazumeva je visok kvalitet, uvek ljubazno osoblje i bogata ponuda hrane i sadržaja u okviru all inclusive koncepta. Sve sa ciljem da se gosti osećaju dobrodošlim na svakom koraku. Prvi veći hotelski kompleksi nikli su u Hurgadi šezdesetih godina, sa privatnim plažama, raznolikim sadržajima, uobličeni savremenom arhitekturom sa dodirom orijenta. Tursitička agencija „1 A Travel“ sa tradicijom i ove godine u svojoj ponudi ima najlepeše hotele, a danas ćemo vam otkriti koja su to dva najposećenija hotela Hurgade, koje turisti najradije biraju za svoj odmor.

foto: Promo

Hotel Desert Rose 5* , ogroman hotelski kompleks ušuškan u raskošnu, cvetnu baštu, nalazi se desetak kilometara od centra Hurgade. Svaki deo hotela predstavlja poseban kutak, uređen na originalan način, pa ćete se, šetajući od recepcije do plaže, na svakom koraku iznova oduševljavati najrazličitijim sadržajima. Dan u hotelu Desert Rose 5* možete započeti jogom, ili se razbuditi aerobikom, zatim uživati na lepo uređenoj peščanoj plaži u obliku lagune, dugoj čitav kilometar. Pored nje, gostima su na raspolaganju još dve plaže na otvorenom moru, kao i ponton. Usluga se bazira na konceptu all inclusive, po principu samoposluživanja, a osim glavnog restorana, gostima su na raspolaganju i a la carte restorani italijanske i libanske kuhinje, sa najlepšim ukusima orijenta, kao i jedan riblji restoran, uređen u mornarskom stilu. To naravno nije sve. Hotel ima brojne barove, na plaži, pored bazena i u bašti, a na dečiju radost, akva park sa 6 tobogana i dečiji klub Ružica, sa animacijom na srpskom jeziku. Mališani će na taj način potpuno uživati u letovanju, ali i vi ćete, što ih vidite širokog osmeha.

foto: Promo

U novoj šetačkoj zoni Memša, nalazi se još jedan odličan hotel vredan pomena, Continental Hurghada 5*. Poseduje jednu od najlepših plaža Hurgade, na kojoj ćete uživati u šarenom hladu, pod visokim, bujnim palmama i suncobranima od trske. Kako prilazite moru, postaće vam jasne sve očaravajuće priče koje ste slušali o Crvenom moru, u pamćenje će vam se urezati tirkizni raj pred vama, dok vam koža upija toplu energiju sunca. Već na ulazu u hotel, u prijatnoj atmosferi lobija, uverićete se da je sve podređeno udobnosti i uživanju. Ležerni i nenametljivi luksuz, mir i tišina, sve što vam je potrebno ukoliko tragate za odmorom u pravom smislu, na kom ćete napuniti baterije za sve naredne izazove sa kojima se susrećete i na poslu i u privatnom životu. Hotel Continental Hurghada 5* je jedan od onih u kom je vrlo dobar odnos kvaliteta i cene, a u okviru all inclusive usluge, gosti imaju na raspolaganju brojne sadržaje, poput a la carte restorana, bazena i raznih animacija.

foto: Promo

Leto je na pragu, pa je došlo i vreme za odluke o odmoru. Ukoliko izaberete bilo koji od hotela iz naše preporuke, sigurno nećete pogrešiti, a „1 A Travel“ ima još mnogo toga da ponudi za odmor u vrelim letnjim danima. Pronalaženje idealnog mesta za letovanje je uvek uzbudljivo, zato je naša preporuka da posetite zvaničan sajt agencije i neka planiranje počne!

