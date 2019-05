PRVI ŽENU VARAO 15 GODINA, DRUGA JE POBEGLA, treću TERAO DA JEDE IZ PSEĆE ČINIJE! Sada se OŽENIO 4. PUT: Ona je nova kraljica Tajlanda, stjuardesa 26 godina mlađa od kralja, a ovo joj je poklonio... (FOTO)

Na Tajlandu je 1. maja upriličeno veliko slavlje kada se kralj Maha Vadžiralongkorn (66) oženio svojom 26 godina mlađom izabranicom - Sutidom Na Ajuđa.

Nedavno je par podelio i 20 novih fotografija, što zajedničkih, što onih na kojima poziraju sami, kako bi obeležili početak svog bračnog staža. Par je na nekim fotkama u tradicionalnim, svečanim odorama, a na nekim je u vojnim uniformama i formalnoj garderobi.

foto: AP

Zanimljivo je da je na nekim slikama i više nego očigledno da su fotošopirane, i to prilično amaterski, a stručnjaci smatraju da je to urađeno kako bi kraljica izgledala što upečatljivije.



Sutida i kralj Maha, poznat i kao Rama X, upoznali su se na jednom avionskom letu na kom je ona radila kao stjuardesa, no vrlo brzo dobila je drugu profesiju. Naime, 2013. kralj ju je zaposlio kao deo kraljevske garde u okviru koje je bila deo tima za bezbednost. Godinu dana kasnije imenovana je za zamenicu komandanta ličnog obezbeđenja, a za generala vojske imenovana je 2016. godine, tako da je praktično bila njegov telohranitelj.

Inače, u trenutku kada je par počeo da se zabavlja i da priprema venčanje, kralj je još uvek zvanično bio oženjen svojom trećom suprugom. Njega oduvek prati titula ženskaroša, a ne može da se pohvali ni činjenicom da je dobar otac - većinu dece oterao je od sebe.

Rama X iza sebe ima čak tri propala braka i sedmoro dece, a titulu je preuzeo 2016. nakon očeve smrti. On je inače 10. kralj dinastije Šakri, koja državom vlada još od davne 1782. godine, a svakako je jedan od najbizarnijih i naskandaloznijih vladara ove loze.Da su mu žene slaba tačka, znala je i njegova majka, pa je to javno i rekla u intervjuu 1982. godine prilikom posete Americi. "Moj sin, prestolonaslednik, pomalo je kao Don Žuan. On je dobar učenik, dobar čovek, ali je veoma interesantan ženama, a žene su njemu još interesantije", rekla je ona tada.

Glasina o tajlandskoj kraljevskoj porodici nema mnogo, s obzirom da svakom ko okleveta istu preti 15 godina zatvora po tamošnjem zakonu, ali se o Vadžiralongkornom burnom ljubavnom životu ipak zna ponešto.

Novopečena kraljica će 3. juna proslaviti 41. rođendan, a ubuduće će Tajland taj dan proslavljati kao nacionalni praznik, pa verujemo da će biti upriličeno neko prigodno, kontroverzno veselje.

Davne 1977, u trenutku kad njegova sadašnja žena nije ni rođena, on je prvi put stao na ludi kamen i to sa svojom rođakom - princezom Soamsavali. Oni su ubrzo dobili i ćerku Bajrakitajbu, ali je brak od samog starta bio osuđen na propast. Tokom većine bračnih godina kralj je imao ljubavnicu - glumicu Juvedidu Polpresrt, sa kojom je dobio još jednu ćerku i četiri sina.

Oni su čak i živeli zajedno, ali je njegova supruga uporno odbijala razvod. Konačno se razvod realizovao 1993. godine, a naredne godine Rama X je oženio i svoju dugogodišnju ljubavnicu. No, sreća nije potrajala ni u ovom braku - već dve godine kasnije ona je praktično pobegla od njega u Veliku Britaniju.

On je tada naredio da se okolina palate oblepi posterima na kojima se Juvedida optužuje za preljubu sa 60-godišnjim tajlandskim maršalom. Potom je ćerku pozvao da se vrati na Tajland, a njegova četvorica sinova otkrili su da im je on zabranio povratak u domovinu, kako prenosi britanski "The Sun".

U pismu koje su objavili 2011. godine napisali su: "Naš otac nam je naredio da se ne vraćamo na Tajland. Mi smo bili u strahu da pokažemo čak i najmanje nepoštovanje ili izazovemo sukob interesa sa kraljevskom porodicom."



Maha je 2001. oženio svoju treću suprugu - bivšu konobaricu Sirasmi Suvadu, koja je bila u kraljevskoj službi još od 1992. On je brak držao u tajnosti do 2005, kada je ona rodila sina - princa Dipangkorna. Tada je čak izjavio i da namerava da se konačno skrasi.

Par je nabavio i pudlicu Fo Fo kojoj je Rama X bio do te mere posvećen, da su čak i najveći ljubitelji pasa to smatrali ekstremom i krajnje čudnim ponašanjem. Pudlica je imala čin glavnog kapetana vazduhoplovstva, a pojavljivala se obučena u uniformu i na službenim događanjima. Vrhunac čitav epriče odigrao se 2007. godine, kada je upriličena rođendanska zabava za Fo Fo, a snimak sa iste je završio na Internetu i zaista se kosi sa poimanjem zdravog razuma. Snimak prikazuje tadašnju Mahinu suprugu Sirasmi u toplesu i tangama, kako leži na podu, hrani psa tortom i peva mu pesmicu "Srećan rođendan". Potom je klekla u pseći položaj i počela da jede iz iste posude kao i Fo Fo.

Kada je pas umro 2015. godine, kralj mu je organizovao četvorodnevnu sahranu uz budističke obrede i raskošnu ceremoniju. Godinu dana ranije on se razveo od Sirasmi, oduzeo joj je kraljevske titule i prognao na nepoznatu lokaciju na Tajlandu, a za to je dobila 4, 5 miliona funti. Njene roditelje osudio je na dve i po godine zatvora jer su navodno bacili "kraljevsku kletvu".

