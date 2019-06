DOMAĆICE, OD DANAS ĆE VAM BITI LAKŠE: Postoji mnogo stvari koje niste ni znale da možete PAMETNO da iskoristite! Voda od jaja, vazelin, tečnost za fleke! Evo šta SVE možete s njima

Domaćicama nikad dosta novih ideja da iskoriste sve ono što im se nalazi u kući, a ovo su neke od najzanimljivijih. Čišćenje i briga o domaćinstvu, ali i sebi samoj će vam upravo postati lakša i lepša.

Vodom od kuvanih jaja negujte cveće

Mada po navici redovno bacate vodu u kojoj ste skuvali jaja, vreme je da to promenite. Naime, ta tečnost obiluje kalcijumom koji pomaže da se održi dobra pH vrednost zemlje, te je zato idealna za zalivanje sobnog cveća. Ohladite je do sobne temperature i vaše biljke će živnuti.

Smućkajte tečnost za fleke

Pored brojnih kupovnih preparata za pranje, nekad dodatno mogu da posluže i oni domaće radinosti. Protiv upornih fleka beli veš na dva sata potopite u mešavinu praška za pecivo, deterdženta, limuntusa, soli, sode bikarbone i malo omekšivača. Potom isperite i operite u mašini uobičajeno.

Vazelinom ublažite pomorandžinu koru

Aktivne materije iz prirodnih sastojaka pravi su put do glatke zategnute kože bez celulita. Zato pomešajte lanolin, tj. prirodnu mast iz ovčije vune, vazelin, artičokino i čempresovo ulja i bršljan. Tom smesom masirajte noge i zadnjicu odozdo nagore, i to kružnim energičnim pokretima.

Voće zamrzavajte na četiri meseca

Ne mogu sve namirnice da budu previše dugo u frizu, zato pazite šta koliko ih čuvate, posebno poslastice. Pečeni kolači i pečeno voće mogu da stoje šest do osam meseci, sveže voće do četiri meseca, a bundeva samo dva. Čizkejk može da bude zaleđen do tri meseca, dok mafini mogu da se jedu i posle godinu dana u zamrzivaču.

Neka kanta za smeće zamiriše

I kanta za smeće treba da bude čista i da odiše svežinom. Oribajte je uobičajeno, obrišite, pa potom u nju sipajte nekoliko kapi eteričnog ulja po želji. Nakon desetak minuta prebrišite ulje po celoj kanti.

Za dodatnu svežinu u praznu kantu nakratko stavite naseckan limun, nekoliko kockica leda i so.

