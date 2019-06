IGRAJTE NA SIGURNO: Ovo su pokazatelji da je vaš muškarac nesumnjivo ŽENSKAROŠ! Više NIKAD nemojte da odaberete POGREŠNOG!

Čini vam se da ste u savršenoj vezi i stalno ga hvalite drugaricama, verujete da je on taj pravi. Možda vam je samo zamazao oči, evo kako da procenite da li možete da mu se prepustite.

Mnogi su vam rekli da je ženskaroš

Već ste od nekoliko ljudi čuli da on vrlo često menja žene, ali niste sigurne da li im treba verovati. U tom slučaju pokušajte same da saznate bar približan broj devojaka s kojima je bio.

Neprestano vas obasipa poklonima

Iako su romantični gestovi veliki plus, njegovim darivanjima ne nazire se kraj. On to čini kako bi zadobio vašu pažnju, a nakon što vas potpuno osvoji vrlo je verovatno da će se potpuno promeniti i zabiraviti na poklone i džentlmenske poteze.

Predobar je da bi bio istinit

Ženskaroši su odlični glumci koji će pomno istražiti kako mogu da vas osvoje i kako treba da se ponašaju u određenim situacijama. Ako se čini iznenađujuće savršen, znajte da tu nešto ne štima.

