ŽELITE BEZUSLOVNU LJUBAV KOJA ĆE TRAJATI CEO ŽIVOT: Uz pomoć ovih saveta, shvatićete gde GREŠITE i dobićete svoju priču iz BAJKE!

Ne ide vam da ostvarite dugu i kvalitetnu vezu sa partnerom i dosta vam je da se pitate gde grešite. Pred vama je sve ono što možda zaboravljate da radite, a to vašem partneru može da zasmeta.

Aktivna komunikacija



Šta to tačno znači? Naime, ljudi koji su u srećnim i uspešnim vezama zaista čuju šta im njihovi partneri govore. Čuju šta žele, šta ih tišti, ali čuju i one naizgled nebitne stvari koje im druga strana priča. Osim toga, znaju da bez ustručavanja mogu da pozovu svog partnera u bilo koje doba dana i noći.



"Pozivi poput: 'Upravo sam stigla' ili 'Da li ti treba nešto iz radnje'? Poruke poput: 'Baš razmišljam o tebi' ili 'Dogodilo mi se nešto presmešno' imaju uvek isti rezultat: Osećaj povezanosti, osećaj da ste ključan deo nečijeg života", objašnjava bračna i porodična terapeutkinja Vinifred M. Reli.

Davanje komplimenata



"To ne mora da bude ljubazan kompliment da ste najbolja žena na svetu, ali čak i usputni komentar koji prepoznaje nečiji doprinos, kao 'izvrsna večera' ima veliki značaj na odnos", objasnila je Samanta Rodman, psiholog i stručnjak za veze, prenosi Index.hr.



Otvoreno pokazivanje emocija



"Kada jedan od partnera oseća da treba da 'izvlači' misli i emocije od drugog, takav odnos može da bude veoma otuđen", smatra Samanta Rodman, prema kojoj je upravo otvoren razgovor o sopstvenim emocijama i mislima ključan za srećnu vezu.

Izjave ljubavi



"Srećni parovi to čine bez razmišljanja, bez posebnog razloga, onda kada se to od njih uopšte ne očekuje. U mnogim odnosima 'volim te' dolazi više od jednog partnera nego drugog. Tipično jedan vodi, a drugi sledi. Prečesto čujem izgovor, 'ne želim da te reči previše koristim'. U srećnim odnosima, oba partnera iniciraju to govoreći i zaista to misle kad izgovore", objasnio je Kurt Smit, bračni terapeut.

Kurir.rs/Super žena/Foto: Profimedia

