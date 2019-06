ODELO NE ČINI ČOVEKA, ALI ŠALJE VAŽNU PORUKU O VAMA: Evo šta poručuje ono što ste obukli!

Odelo ne čini čoveka, ali govori mnogo o čoveku. Osim što boje koje odabirete govore o vašem raspoloženju, dobar ukus u odevanju ostavlja utisak na ljude oko vas. Specifičan, sofisticiran, elegantan, sportski, koji god stil da odaberete mnogo govori o vašoj ličnosti. Zato u odabiru treba da budete pažljivi i da razmišljate o tome kakav utisak ostavljate i kakvu poruku šaljete!

Živimo u vremenu kada je odeća dostupna, a i pristupačna svačijem budžetu iz tog razloga ne trebate da oskudevate u tom segmentu. U nastavku pogledajte neke odevne komade koji će definitivno da obeleže proleće/leto 2019.

Klasične pantalone sa kosim džepovima u boji potrebne su svakom muškarcu bilo za posao ili izlazak. Odlično se kombinuju uz košulje, ali i majice sa printom. Ukoliko ih budete nosili uz cipele izgledaćete elegantno. S druge strane možete da ih obučete i na patike pa ćete odisati sportskom elegancijom. Dostupne su u teget, beloj i bež boji. Poručite ih OVDE ili na broj telefona 011/4420-502 po ceni od 3.800 rsd.

U ormaru svakog muškarca trebale bi da se nađu i tzv. “polo majice”. Bilo da su one najednostavnije jednobojne ili sa različitim printovima, one će da obogate svaku vašu odevnu kombinaciju. Pogodne su za proleće i leto. Ukoliko još uvek niste sebi obezbedili svoj uzorak, sada je pravi trenutak za to. Majice su šivene od 100 odsto pamuka ili sa dodatkom 5 odsto likre. Dostupne su u različitim bojama i sa različitim dezenima. Poručite ih OVDE ili na broj telefona 011/4420-502 po ceni od 2.490 rsd.

* Više fotografija dostupnih majicama pronaći ćete pritiskom OVDE.

Košulje su neizostavan deo u muškom odevanju. Ovog proleća/leta možete da budete nešto smeliji u odabiru! Košulje jakih boja sa “floral printom” osvežiće vaš stil i učiniti da se osećate smelije i samopouzdanije. Možete da ih poručite OVDE po ceni od 1.990 rsd ili broj telefona 011/4420-502.

* Ceo asortiman košulja različitih boja i dezena pronaći ćete pritiskom OVDE.

* Još sjajnih proizvoda po pristupačnim cenama pronaći ćete OVDE.

