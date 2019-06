PRAVE DOMAĆICE VEĆ SU POČELE SA ZIMNICOM: Mladi grašak je prvi, evo kako se ostavlja za zimu (RECEPT)

Grašak ima malo kalorija a nekoliko vitamina (A, K, C, B6) a u našoj kuhinji je popularan sastojak variva, supa i salata.



Mladi grašak stiže iz bašti već početkom juna, pa je to idealno vreme da ga ostavite u zimnicu - zamrznut ili pasterizovan u teglama, piše Lepa & Srećna.

Priprema graška za oba recepta počinje na isti način - očišćen grašak dobro operite u hladnoj vodi i ostavite da se ocedi.



Odmerite nešto više vode nego što imate graška pa je stavite da provri.



Sipajte u vodu šećer (kašičicu šećera na kilogram graška) i zatim dodajte i grašak pa pustite da vri oko 5 minuta. Ocedite ga i ostavite da se ohladi.



Kad je potpuno hladan, spreman je za pakovanje u kese i zamrzavanje.



Ako želite da ga pasterizujete, na 1 kilogram graška odmerite 1 litar vode, dodajte 1 kašičicu šećera i kašiku soli pa stavite da voda provri. Kad se prohladi, oceđen grašak sipajte u čiste, sterilisane tegle, nalijte vodom i zatvorite hermetički.



Kuvajte tegle 10-15 minuta u većoj posudi - na dno šerpe stavite staru kuhinjsku krpu, a ključala voda treba da dostigne sve do gornjeg ruba tegle (ispod poklopca).

Ostavite u vodi dok se ne prohladi, pa još tople tegle smestiti u korpu i prekriti do sutradan.



Ovako spremljen grašak mora se čuvati na hladnom i tamnom mestu.



