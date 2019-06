TURSKA JE NAJPOPULARNIJA DESTINACIJA I OVOG LETA: Pripremite se za velike doze hedonizma

Turska je zemlja koja godišnje ugosti oko 40 miliona turista. Ovaj podatak jasno govori o tome koliko toga ova zemlja ima da ponudi i koliko je vredna obilaska. Neverovatne prirodne lepote, kulturna bogatstva, tradicija koja se neguje, gostoprimstvo i mnoštvo hotela usluge visokog nivoa...Razlozi zbog kojih turisti biraju Tursku kao svoju stalnu destinaciju. Pomešan duh Evrope i Azije, sa lepotama Mediterana, uz umerene doze orijenta. Ovakva kombinacija retko koga neće zadiviti. Danas ćemo se potruditi da vam približimo dva hotela dobro poznatih letovališta u Turskoj, Antalije , metropole Mediterana, i Bodruma , bisera Egejske obale. U pitanju su dva dobro poznata lanca hotela, pa smatramo da koji god da izaberete, da ne možete pogrešiti.

Među brojnim hotelima u Antaliji , izdvaja se IC Green Palace 5* koji nudi gratis smeštaj za dvoje dece uzrasta do 15 godina, što jasno naglašava da je u potpunosti podređen savršenom porodičnom odmoru. Nalazi se na oko 25km od centra Antalije , sačuvan od gradske vreve, na svojoj peščanoj plaži. Baš kao što bi se i po samom njegovom imenu dalo naslutiti, posebna čar IC Green Palace 5* je raskošno zelenilo u koje je ušuškan. Mirisna borova šuma, ponosna, visoka, stabla palmi, pažljivo održavane i brižno uređene bašte sa egzotičnim vrstama. Dodajte na to prekrasno plavu boju mediteranskog mora i simpatične drvene mostiće i brojne bazene nalik lagunama. Raj je tu, pred vama. Hotel IC Green Palace 5* ima preko četiri stotine soba, različitih tipova, kako bi izašao u susret potrebama najrazličitijih gostiju. Nema mesta za brigu ni kada je gastronomsko uživanje u pitanju, hotel pruža all Inclusive uslugu, a pored glavnog restorana, postoji čak još šest a la carte restorana sa najrazličitijim kuhinjama, od pikantne meksičke, preko tradicionalne turske, sve do restorana sa specijalitetima od ribe i morskih plodova. Nekoliko barova i kafića na raspolaganju su za osveženje sa nogu, ili relaksaciju uz kapućino. Rashlađenje od vrelih antalijskih dana može se naći i na nekom od šest bazena hotela, sa najrazličitijim sadržajima, poput bazena sa animacijama ili toboganima. Naravno i na najmlađe se posebno mislilo, tako da hotel ima i dečiji bazen i klub za decu sa raznovrsnim animacijama i tematskim dnevnim i večernjim zabavama, pa će i njima boravak u hotelu ostati u prelepom sećanju.

Ukoliko je odluka o vašoj letnjoj destinaciji već pala na Bodrum, sledeći korak je da izaberete neki od fenomenlanih hotela, a jedan od onih koji će učiniti da se zaljubite u Egej i da mu se uvek vratite, jeste hotel Titanic Deluxe Bodrum 5* . Smešten u jednom od najlepših zaliva Bodruma, ističe se specifičnom arhitekturom inspirisanom stilovima Bodruma i Mikonosa. Na peščanoj plaži dugoj 350 metara, prostire se na 80 000 m2 Guverdžinlik zaliva, zahvaljujući kom je zaštićen od vetrova, te je boravak u ovim predelima uvek prijatan. Titanic Deluxe Bodrum 5* ozbiljno shvata potrebe svakog svog gosta, pa zahvaljujući tome može da se pohvali jedinstvenom High class all inclusive uslugom, kojom pomera granice pojma luksuza. Idealan je za uživanje među najlepšim bojama prirode, a u ponudi ima bogate sadržaje, od glavnog restorana i 4 a la carte restorana, barova, poslastičarnice, do otvorenih i zatvorenih bazena, akva parka, sportskih aktivnosti i „Tini Kids“ kluba za radost onih najmlađih.

