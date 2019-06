OVO RADE SAMO ZALJUBLJENI MUŠKARCI: Budite sigurne da vas VOLI, a evo i kako!

Poznato je da se muškarci drže rezervisano do trenutka kad se zaljube, onda sve maske padaju. Ovo su jasni znaci koji vam govore da se to već dogodilo.

Voli da se grli sa vama



Iako će možda pred prijateljima da glumi da ne voli nežnosti, svaki zaljubljeni muškarac, baš kao i žena, obožava da se dodiruje i mazi sa voljenom osobom. Posebno vole da spavaju zagrljeni. Ako vam je to priznao, znači da je lud za vama, a ako nije, možeten da ga pitate i njegov odgovor će odati da li mu je zaista stalo do vas.

Boji se da će vas izgubiti



Tipični strahovi koje u vezi imaju žene muče i muškarce, iako ih oni obično malo veštije kriju. Muškarac koji vas zaista voli sigurno će vam u jednom trenutku priznati da se boji da će vas izgubiti. Ako to neuradi sam, pitajte ga da li može da zamisli život bez vas i saznaćete da li ga muče takvi strahovi, kao i je li zaista zaljubljen u vas.



Potreba za emotivnom podrškom



Kao što je već napisano, muškarci obično svoje emocije drže u sebi, ali ako se osećaju voljenima, i oni će zatražiti savet ili podršku u teškim trenucima od partnera. To je znak da vam veruje u potpunosti i da je spreman sa vama sve da podeli.



Seksualne fantazije



Ovde budite oprezniji jer mnogi muškarci vole ženama da pričaju o svojim seksualnim fantazijama čak i ako ne misle ništa ozbiljno sa njima. Ali ako primetite da pokušava da otkrije šta vas uzbuđuje u krevetu, to znači da mu nije samo stalo do vlastitog seksualnog užitka, već i do vašeg, što je i znak da vas voli.

