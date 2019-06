NAMRŠTIĆETE SE AKO STE IKADA LIZNULI KAŠIKU OD SMESE ZA KOLAČE! Malo ko je odoleo, a niko i ne sluti koliko je to OPASNO!

Mnogo je onih koji su mamama i bakama pomagali u pripremi kolača, između ostalog, zbog "slatke kašike" od smese. Međutim, niko i ne sluti koliko je to opasno. Kako se navodi, od toga i te kako može da vam pozli, kao i od svake hrane u kojoj su sastojci sirova jaja, napominju stručnjaci.

Na primer, mus od čokolade, razni prelivi i slično... Smesa od sirovih jaja nosi rizik od salmonele, bakterije koja uzrokuje proliv, povraćanje i ostale ružne simptome. Jedini siguran način za izbeći salmonelu jeste termička obrada jaja, pa su preporuke da se svako jaje pre konzumiranja obradi.

Jaja treba čuvati u frižideru na temperaturi nižoj od 4 stepena, a napuknuta treba odmah baciti. Kuvati ih treba dok i žumance i belance nisu gotovi, a recepti koji sadrže jaja trebali bi biti kuvani na temperaturi od 71°C. Ostatke hrane odmah bi trebalo vratiti u frižider i trebalo bi da se izbegavaju sirova ili meko kuvana jaja, što posebno vredi za decu i osobe starije dobi. Prelivi poput onoga za Cezar salatu trebali bi da budu pravljeni od pasterizovanih jaja, preporuke su Centra za bolesti i prevenciju.

Salmonelom se može zaraziti konzumiranjem zagađenih namirnica životinjskog porekla – jaja, proizvoda od jaja, mesa, mesnih prerađevina, mleka i mlečnih proizvoda.

Kako ćete znati jeste li se zarazili?

Bolest nakon inkubacije, koja traje od 12 do 24 sata, počinje naglo. Simptomi su groznica, temperatura (do 40 stepeni), glavobolja, bolovi u stomaku, mučnina, povraćanje i proliv. Bolest može potrajati do nedelju dana, a većinom ne zahteva lečenje antibioticima.

foto: Profimedia

Kurir.rs/StvarUkusa/Foto: Profimedia

Kurir