ZABORAVITE NA TABLETE I NEUSPEHE U KREVETU: Evo kako da rešite problem sa potencijom

Ženski libido prirodno počinje da slabi u srednjim godinama. No, često do oslabljenog libida u ranijim godinama dovodi stresan način života.

S druge strane statistike kažu kako svaki peti muškarac u Srbiji ima problem sa seksualnim funkcionisanjem. Među njima su sve više muškarci mlađi od 40 godina. Ove poražavajuće brojke uzrokovane su modernim načinom života, koji je prepun stresa i neizvesnosti. Visoki zahtevi kao što su posao, obaveze i neizvesna materijalna situacija najčešće su izvor stresa kod muškaraca. Pod velikim stresom muškarci postaju preopterećeni, odsutni i dekoncentrisani pa su i njihove performanse u krevetu takve: nemaju želju, erekcija je slaba i kratko traje. Ovo stanje naziva se psihološkom impotencijom, a prisutna je i kod mlađih muškaraca koji su inače u potpunosti zdravi.

Simptomi psihološke impotencije su prisutnost erekcije sve dok ne dođe do

seksa, koja onda naglo splašnjava ili se jednostavno gubi bez obzira na to koliko je partnerka privlačna. Kada se jednom dogodi neuspeh u krevetu, to može da dovede do straha od novog neuspeha, što dodatno pojačava stres i nervozu, te vodi daljim neuspesima.

Neusklađenost muškog i ženskog libida, odnosno manjak seksualne želje kod žene čest je problem u savremenom dobu. No, to nije razlog za očajanje. Drage žene, dragi muškarci ukoliko ste se obrele u ovoj situaciji postoji način da se stvari poprave!

Nezadovoljavajuća potencija nateraće vašu partnerku da se pita o tome da li je do nje, da li je prestala da vam bude privlačna, te da li je i dalje voljena. Te misli nekada čak znaju da odvedu i do zaključka da joj niste verni, te da joj je to razlog slabe potencije.

Med za potenciju sredstvo je za potenciju koje mogu da koriste i muškarci i žene. Garantovano je najbolji prirodni preparat koji ima savršeno jak, lep nadražaj i efekat kod jačanja libida, poboljšava erekciju i omogućava da imate duži odnos.

Ovaj proizvod poseduje dozvole i sertifikate od strane farmaceutskog fakulteta, te Ministarstva zdravlja republike Srbije.

