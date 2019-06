MOŽETE LI DA SMRŠATE DO MORA? Kako da bez tableta, krema i gladovanja skinete kilograme pre odlaska na odmor?

Iako je skoro kraj juna, a lepo vreme uveliko traje, još uvek postoje šanse da skinete neželjene kilograme i uživate u ostatku letka zadovoljni svojim telom. Ne, nećemo vam predlagati da narednih dana ne jedete ništa i ne izlazite iz teretane, nećemo vas nagovarati da pijete raznorazne tabletice za sagorevanje masti i mažete kreme koje „čine čuda za par dana“.

Lepo vreme je idealno za boravak napolju. Da, jeste pretoplo preko dana, jeste da nas pljuskovi, grmljavine i „rušenje neba“ iznenadi gotovo svako popodne, ali niste li primetili koliko su večeri prijatne? Nije pretoplo, nije hladno, vazduh je prijatan i idealno je za duge šetnje. Šetnje mogu da budu brze, mogu da budu lagane, ali je samo važno da se krećete i da nosite adekvatnu odeću! Kakvu?

BERMUDE I POJAS ZA MRŠAVLJENJE SUPER FIT! Kakva je to odeća? Napravljeni su od NEOTEX-a, materijala poznatog po tome što izaziva pojačano znojenje u delovima koje prekriva. On samim tim pospešuje topljenje masnih naslaga. Pojas pomaže da se lakše istopi salce na stomaku, a bermude da se brže istope naslage na butinama i zadnjici. Pomažu čak da se rešite i upornog celulita! I bermude i pojas će izazvati da se znojite više nego inače dok ih nosite pa makar i sedeli. No, ipak za bolje rezultate preporučujemo da se malo pokrenete.

A gde ove bermude i pojas možete da kupite? OVDE ili pozivom na 011/6 888 999 i plus ćete dobiti i VIJAČU za preskakanje! Lako može da se ponese ne samo u torbi, već i u džepu i da je, kada se ukaže zgodno mesto dok šetate, negde u nekoj prirodi, izvadite i preskačete. A to svakako možete raditi i kod kuće/u dvorištu. Vežbica je super efikasna i zanimljiva.

A evo šta će vam još pomoći da vežbate neometano, lagodno, da svaki pokret možete da uradite bez stega i bez fokusiranja na to da li će vam spasti ili pući odeća u kojoj vežbate – specijalne helanke i top za trening. Ovo su preudobne i moderne helanke i top za svaku građu, za bilo koji trening: za teretanu, jogu, aerobik, pilates... Bilo šta! I gornji i donji deo su vrlo rastegljivi, te je samim tim veličina univerzalna. Dizajn je takav da naglašava dobre strane vaše građe, a sakriva nedostatke.

Cena kompleta je sada SAMO 1.970 din ako ga poručite online OVDE ili pozivom na broj 011/6 888 999. Komplet postoji u sivo-roze i u sivo-žutoj boji.

Top ne pritiska grudi i u predelu pazuha je otvoren dovoljno da se, čak i ako se znojite, osećate prijatno. Iako je kratak, top ispod grudi ima traku koja mu ne dozvoljava da se tokom treninga podiže i ometa vas. Helanke takođe na sebi imaju traku koja prelazi preko stomaka i koja vam omogućuje da nesmetano trenirate, da helanke ne spadaju niti se podižu, ali i da se osećate sigurno i ne razmišljate o tome da li vam je stomačić ispao napolje više nego što želite. Dužina helanki je do ispod kolena.

