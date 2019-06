TAKO JE LAKO ZALJUBITI SE U EGIPAT: Tirkizno more, sitan pesak i preko 3450 sunčanih sati godišnje, sve što je potrebno za sreću!

Ako ste nekada posetili Egipat, dobro znate koliko je lako zaljubiti se u sve njegove lepote. Dobro znate da, kada jednom odete, morate doći ponovo, da najlepše nijanse tirkiznog mora, sitan mekan pesak, topli zraci sunca i najlepši ukusi orijenta očaravaju sva čula. Ako nekim slučajem još uvek niste bili u Egiptu , preporučujemo da vaša sledeća destinacija bude Hurgada! Ovo popularno letovalište ima široku ponudu hotela kojom pokriva baš svačije potrebe. Turisti mogu da biraju između porodičnih hotela sa sadržajima prilagođenim najmlađima, i hotela mirnije atmosfere, stvorenih za one koji žele privatnost sa svojim prijateljima, ili romantični beg u paru.

foto: Promo

Idealan hotel za porodično letovanje se nalazi desetak kilometara od centra Hurgade, u njenom južnom delu. U pitanju je Desert Rose 5*, naša topla preporuka za sadržajan odmor. Čarobno lepa bašta ukrašena mirisnim i raznobojnim cvećem, peščana laguna duga čitav kilometar i bazeni za odrasle i decu u kojima ćete moći uvek da se osvežite. Tu su još dve plaže na otvorenom moru, kao i dok. Manji deo plaže je sa koralnim grebenom, koji će biti interesantan onima koji su zaljubljeni u posmatranje podvodnog sveta, ili onima koji to još nisu iskusili, a imaju želju.

foto: Promo

Hotelski kompleks Desert Rose 5* je već godinama omiljen među posetiocima Hurgade jer ima odličan odnos cene i kvaliteta usluge, pa mu se gosti rado vraćaju. Zahvaljujući all inclusive konceptu hotela, nećete morati da brinete da će nešto da vam nedostaje i moći ćete potpuno da se opustite dok uslužno osoblje brine o vama. Uživaćete u raznovrsnim zalogajima u glavnom hotelskom restoranu „Palm“, ili u nekom od a la carte restorana, sa italijanskom i libanskom kuhinjom ili ribljim specijalitetima, dok vas osvežavajući napici i zaslađenje čekaju u barovima koji se nižu duž cvetne bašte. Tu su i brojne aktivnosti, od akva parka, fitnesa, joge i raznih sportskih terena.

foto: Promo

Ukoliko priželjkujete pravi porodični odmor, hotel Desert Rose 5* je sa svojim brojnim sadržajima idealan izbor za vas. Organizovani su brojni sadržaji u pogledu animacije, kako za odrasle, tako naravno i za one najmlađe. Veliki bazeni, tobogani, dečiji klub…sve je to radost za decu, ali i za njihove roditelje koji time mogu da “ukradu” malo vremena da se i sami odmore i relaksiraju. Mališani će na taj način potpuno uživati u letu, ali i vi ćete uživati da ih vidite širokog osmeha.

foto: Promo

Ako planirate odmor u paru ili u društvu prijatelja, za vas je idealan najnoviji član poznate Steigenberger porodice hotela, koji je otvorio svoja vrata gostima krajem 2018. godine. U pitanju je Steigenberger Pure Lifestyle 5*, luksuz u potpuno novoj dimenziji. U ležernom i modernom stilu, odiše dobrim vibracijama, i savršen je izbor za mlade goste koji žele svoju privatnost, s obzirom da je predviđen samo za starije od 16 godina. Preko dana opuštajuća, "chill" muzika, a kako se bliži veče, ritam se ubzava i zabava počinje. Savremenog i jednstavnog stila, sa dominantnom belom bojom, odiše čistim luksuzom. Sa isključivo apartmanskim smeštajem, od kojih svaki ima svoj privatni đakuzi i pogled na more, pruža savršen komfor. Zabava u "Party" bazenu uz muziku, bilijar u "Play" bazenu, koktel u đakuziju na otvorenom, samo su deo sadržaja u hotelu. Još nešto što je specifično i što izdvaja Stegenberger Pure Lifestyle 5* od drugih hotela je glavni restoran. Nalazi se na vrhu hotela, sa izlazom na terasu sa, možemo slobodno reći, najlepšim pogledom na Crveno more u Hurgadi . Poseban je doživljaj svaki obrok, jer se restoran sastoji iz čak 8 delova, svaki sa drugom vrstom hrane, koja se sprema pred gostima. Od italijanske pice, paste, japanske i kineske hrane, morskih plodova, pa do sladoleda i beskrajnog izbora malih, slatkih zalogaja, sve na jednom mestu.

foto: Promo

Plaža, sunce i more su najbolja terapija nakon napornog rada i svakodnevnih obaveza. Izaberite svoju dozu od 6 ili do čak 14 noćenja. Na zvaničnom sajtu agencije „1 A Travel“ je celokupna ponuda hotela i destinacija, a da biste napravili rezervaciju, potrebno je samo nekoliko klikova, zahvaljujući sistemu online rezervacija.

(Promo - tekst / Foto: Promo)

Kurir