ANA BUČEVIĆ SE RAZVODI! TOLIKO O VORTEKSU I VISOKOJ VIBRACIJI! Muž je javno žestoko ISPROZIVAO, a evo šta mu je ONA ODGOVORILA!

Saša Dvornik, suprug Ane Bučević objavio je na Fejsbuku da se razvode, a ona je to potvrdila. Njegov status izazvao je lavinu komentara. Pošto je javnosti poznat rad Ane Bučević kao motivacionog govornika ljudi su zatečeni ovom vešću.

Između ostalog, Saša je objavio da je duboko povređen zato što Ana na svom kanalu "Safari duha" potencira priču o njegovoj borbi sa kancerom. On kaže da nije tačno da je ona jedina zaslužna za to što je pobedio rak. Saša kaže da se to dogodilo zahvaljujući isključivo njegovom stavu i jakoj volji za životom. Na osnovu statusa moglo bi se zaključiti da je besan, naročito na osnovu izjave da on nije "krpa" niti "opušak".

"Možeš šta hoćeš i dokle hoćeš. ali ne priko mojih leđa", pogotovo govoreći mi da sam imao rak... Ja sam taj koji je odlučio promeniti svoj "majndset", tebi hvala na podršci, ali nisi ti ta koja je zaslužna, nego ja svojom snagom i voljom, jer moj je život igra bez granica, a ti samo usputna stanica... jer ako ima ko pričati, svetu pokazati, dokazati da se može sve u životu, samo snagom volje i uma... Jer ja sam odlučio, a ti samo sela u voz da učestvuješ u putovanju, jer ga sama nisi mogla kreirati...sve ostalo je nebitno, jer sad ja nastupam, ne ja ego, nego duša, istina, čovek koji greši. nisam svetac, bezgrešan, ali sam istina, jer da nisam ne bih bio ovde sad, znači vredim nešto, jer da nije tako otišao bih, a ti si me naučila "kako zračiš, tako privlačiš". Sad ću JA Saša Dvornik puniti Arene, i to Štark Arenu, a ne Sava Centar.....jer moja misija je puno više od onog šta TI misliš....Čudan je ovaj univerzum....", napisao je Saša Dvornik sa kojim je Ana bila 7 godina u ljubavi, i sa kojim ima sina.

Saša je uspešan biznismen. Ana je nedavno bila optužena od strane ljudi iz medicinske struke da se bavi nadrilekarstvom. Ona se takođe oglasila na Fejsbuku i potvrdila vest o razvodu.

"Da, istina je. Saša i ja se razvodimo. Pokrenula sam rastavu braka prije nekoliko mjeseci. Saznala sam za izbore koje je donosio bez mog znanja i koji su za posljedice štetile našoj obitelji. Sve sam napravila da mu pomognem da shvati da će mu izbori koje donosi samo naštetiti. Nije me slušao i nije ih priznavao. Ne možeš pomoći onome koji pomoć ne traži. I ne preuzima odgovornost za svoje postupke. Toliko znam. Naš razvod je sporazuman, ali njegov Ego kao što vidite ponekad luduje i nije ga u stanju kontrolirati. Šutjela sam do sada iz više razloga. Htjela sam mu pomoći da se vrati na pravi put. Oprostom i ljubavlju. Htjela sam da osvijesti svoje izbore i gdje će ga odvesti. Htjela sam, što i jesam u našoj intimi riješiti sa zavodom za socijalnu skrb da mi pomognu savjetima kako da sa izborima koje donosi ostane prisutan tata našem sinu. Napravila sam sve da zadrži integritet i dostojanstvo. Na žalost, on ni ovog trenutka nije svjestan izbora koje i dalje donosi. Jasni su meni obrambeni mehanizmi i napade kao obrane. To je čovjek kojeg sam ludo voljela 7 godina i dala mu svoje puno povjerenje i ljubav. Ali ja živim ono što pišem u svojim knjigama. Znam i što ljubav nije. I kada izgubiš u nekoga povjerenje shvatiš da onog najvažnijeg za sretan brak više nema. Prijateljstva. A ja ljubav dišem. I disala sam je svakog trenutka našeg braka.

Ovo je jedna od naših posljednjih fotografija gdje sam ja i dalje bila ludo zaljubljena u svog supruga, a on je u tim trenucima već znao da donosi izbore koji ljubav nisu. Ne pada mi na pamet ni jednom ga riječju ponižavati, vrijeđati ni blatiti. To je tata našeg sina i čovjek za kojeg sam mislila da ćemo život zajedno provesti. Više to ne mislim. To nije više onaj moj Saša. Nikada ga nisam prevarila, nikada lagala, nikada napravila ni jedan postupak koji ljubav nije bio. Ja i dalje i ovog trena volim njegovu dušu, ali ne ono tko je postao! Ja mogu samo živjeti ljubav. Kada ljubav to više nije, ja idem dalje opet živjeti ljubav. A njega ću sada voljeti izdaleka.

Toliko od mene...", napisala je Bučevićeva koja je svojom pričom "o vorteksu" uspela da skupi armiju žena oko sebe sa kojima deli svoja "uverenja".

Da je apsolutno svestan onoga što je napisao, svedoći i još jedan komentar ispod statusa u kome je on objasnio malo detaljnije odakle njeg bes potiče.

"Nisko, jer sve je napisano s potpunim rezonom, pri punoj svesti, jer kad te neko ponizi kao čoveka, osobu od krvi i mesa, tatu, kad neko pljuje po tebi kao da si krpa, e tu onda dolazi do odbrane integriteta, svojeg lika i dela, tj. nekog ko ti je sebe celog dao, svoje tlo, dušu, svoju iskrenost... čak sve ovo je izašlo na videlo, jer ne stojim iza puno stvari izrečenih, jer ne želim da svet bude obmanut....da pojednostavim, preko moje bolesti ne možeš graditi svoj svet, a pogotovo ne iznoseći neistine dvosmislene rečenice...pričati jedno, a živeti treće. Da vam neko dodeli ulogu bez vašeg znanja, igra se s vašim emocijama, uverava vas da je danas ponedeljak, a ne sreda itd. Nisam osvetoljubiv, niti mi je namera takva, ali moram zbog seveta koji se nalazi u vrtlogu, da Ana me svemu naučila, ali krpa i opušak nisam....Pa zar se tako ponaša prema tati našeg sina... Tu za mene priča počinje i završava", napisao je Dvornik.

