MUŠKARCI OTKRILI ŠTA IH NAJVIŠE PRIVLAČI KOD ŽENA: Ovih 7 OSOBINA oboriće ga s nogu! Ako ga pažljivo slušate biće SAMO VAŠ (FOTO)

Muškarci kod žena traže određene kvalitete, naročito kada žele ozbiljniju i dužu vezu. Postoje osobine kod žena kojima muškarci prosto ne mogu da odole.

foto: Profimedia

Ljubaznost

Poslednje što muškarci žele pored sebe su devojke koje nikada nemaju ništa lepo da kažu o drugima, niti žele da urade nešto dobro za druge. Ako umete da kažete "hvala", "izvolite", ako ponekad nekome pridržite vrata, muškarac će to primetiti. I dopašće mu se jer to pokazuje da ste topla i brižna osoba, koja će se i prema njemu ponašati lepo.

Ženstvenost

Bez obzira na to šta se propagira u svetu i na društvenim mrežama, muškarci i dalje vole žene koje se ne stide da pokažu svoju ženstvenu stranu. To što vole ženstvene žene ne znači da treba stalno da budete na štiklama. Ženstvenost je mnogo više od odeće i obuće, to je stav, držanje i ponašanje.

foto: Profimedia

Smisao za humor

Muškarci vole da zasmejavaju žene, ali vole i kada one pokažu da imaju dobar smisao za humor. Ako niste spremne da se šalite, delovaćete previše ozbiljno, odbojno, pa čak i neprijatno.

Umeće u kuhinji

Ne kažemo da muškarci i dalje misle da je ženama mesto u kuhinji, ali setite se one čuvene "put do muškog srca vodi preko stomaka". To ne znači da muškarci ne cene žene koje ne umeju da kuvaju, ali je svakako plus ako se dobro snalazite u kuhinji. Ljudi generalno vole da im neko drugi pripremi ukusan obrok.

Ženu koja ima svoj stav

Muškarci ne traže osobu koja će samo klimati glavom na sve što oni kažu, već ženu koja ima svoje mišljenje i svoj stav. Takođe, žele ženu koja ume da brani svoj stav i koja će za njih predstavljati i intelektualni izazov. Žene koje nemaju svoj stav najčešće im brzo dosade.

foto: Profimedia

Umeće slušanja

Ne umeju sve žene da slušaju, a muškarci pored sebe žele onu koja će umeti da ih sasluša i koja će im pokloniti svu svoju pažnju. To je stvar poštovanja, ali i toga što se muškarac oseća voljeno u tim trenucima.

Iskazivanje osećanja

Mnogi često imaju dilemu da li bi trebalo da pokažu osećanja ili ne. Izgledaćete ranjivo ako pokažete, a s druge strane delovaće kao da vam nije stalo ako ne pokažete svoja osećanja. Muškarci ipak žele da im devojke kažu i pokažu osećanja jer ne vole mnogo da se bave nagađanjem i "čitanjem misli".

foto: Profimedia

Kurir.rs, Foto: Profimedia

Kurir