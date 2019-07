LETUJTE NA TURSKI NAČIN: Ultra all inclusive usluga i besplatan smeštaj za decu do 15 godina u pratnji dve odrasle osobe

Kako izgleda letovanje u Antaliji? Možete očekivati da ćete biti okruženi prirodnim lepotama i dugim bulevarima koje prate redovi palmi, kao i omamljujuće svežim mirisom mora, zbog kog ćete poželeti da zastanete i dišete punim plućima. Očaraće vas beskrajno duge peščane plaže, toplo more tokom cele sezone i dugi sunčani dani. Upoznaćete se sa letovanjem na turski način, koje ni po čemu nije prosečno, već potpuno izvanredno, a podrazumeva opuštanje u potpunosti na privatnoj plaži hotela i luksuz koji se nikada ne zaboravlja. Sa nizom hotela kategorije 5* i all inclusive ili čak ultra all inclusive uslugom, Antalija je letovalište u kom vam neće trebati novčanik od momenta kada uđete u hotelski kompleks. Jednostavno, gostima je sve obezbeđeneo u samom hotelu.

Turska je mesto za svakog tursitu, ali je posebno pogodna za porodice sa decom. Uz mnogobrojne sadržaje u hotelu, vašoj deci će uvek biti zabavno, a vi samo treba da se naviknete na maksimalne doze uživanje. Ne zvuči nimalo teško, zar ne? Dodatno će vas oduševiti što mnogi hoteli pripadaju posebnoj kategoriji nazvanoj „dvoje dece gratis“ . To znači da dvoje dece, u pratnji dve odrasle osobe, borave u hotelu potpuno besplatno. Mi bismo izdovjili dva hotela iz istog lanca, koji pripadaju ovoj kategoriji, a u njima deca koja imaju i do 15 godina letuju gratis.

foto: Promo

Oba rangirana sa 5* i sa ultra all inclusive uslugom, Kervansaray Kundu 5* i Kervansaray Lara 5* godinama unazad su opravdali poverenje svojih gostiju po pitanju svakog aspekta hotelske usluge - smeštaja, ishrane, usluge i dodatnih sadržaja. Oba se nalaze na peščanoj plaži koja pripada samom hotelu i na kojoj gosti imaju mogućnost da koriste opremu za plažu (ležaljke, suncobrane, dušeke i peškire) bez dodatne nadoknade. I Lara i Kundu raspolažu sa spa centrom, u kojem se gosti mogu upoznati sa nekim novim sadržajima za relaksaciju, sa kojima se ranije nisu susretali ili se jednostavno opustiti u svom omiljenom vidu wellness zabave. Na raspolaganju gostima su sauna, tursko kupatilo (hamam) i đakuzi.

foto: Promo

Hoteli jesu omiljeni među porodicama, ali su vrlo često, zbog blizine centra i zabavnih sadržaja, veoma popularni i među mladima. Čak i bez planiranja vremena van hotela, ni porodicama, ni mladim ljudima neće biti dosadno. Sami hoteli su vrlo inovativni i vredni po pitanju dodatnih usluga i sadržaja zabavnog karaktera.

foto: Promo

foto: Promo

U hotelu Kervansaray Lara 5* gosti mogu da uživaju u širokoj lepezi restoranske usluge - osim glavnog restorana, hotel raspolaže sa još tri a la carte restorana, različite, a veoma bogate ponude. Apsolutno ista situacija je i u drugom hotelu, Kervansaray Kundu 5* , pa tako pravi gurmani mogu da uživaju u internacionalnoj i turskoj kuhinji, ali i u ukusima iz Italije ili specijalitetima od ribe.

foto: Promo

Kada odlučite da rezervišete letovanje, najbitnije je da budete brzi u rezervaciji hotela, da biste zagarantovali mesto u hotelu koji vam se dopada. Agencija „1 A Travel“ nudi najlakši i najbrži način rezervacije, a to je mogućnost online rezervacije. Posetite zvaničan sajt agencije i izaberite letovanje po vašoj meri.

Promo tekst

Kurir