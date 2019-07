ONI UVEK KAŽU DA SU DOBRO, SAMO DA VI NE BISTE BRINULI: 12 znakova da je ostarelom ocu ili majci potrebna pomoć

Starim ljudima nije lako da priznaju da su onemoćali, piše Lepa & Srećna.



Odgovornost je, zato, na mlađim članovima porodice da prepoznaju znake da je njihovim voljenim roditeljima ili dekama i bakama potrebna pomoć.



Kako da znate da je vreme da roditeljima omogućite neprekidnu negu? Proverite narednih 12 znakova i ako uočite većinu njih kod vašeg ostarelog člana porodice, vreme je da nađete rešenje - da li je to selidba u vaše domaćinstvo ili smeštanje u dom za stare - zavisi od vaše aktuelne situacije.

Ovo su najvažnije promene u fizičkom funkcionisanju i mentalnom statusu:



1) Teško im je da odrede kako vreme prolazi, koje je doba dana, koji je dan u nedelji.



2) Veći deo dana prespavaju.



3) Gube na težini i sve se slabije hrane.



4) Gube interesovanje za hobije i slične aktivnosti.



5) Menjaju često raspoloženja, a promene su im radikalne.



6) S velikom teškoćom ustaju.



7) S teškoćom hodaju i održavaju stabilnost.



8) Često imaju modrice i druge povrede koje ne mogu da objasne.



9) Na zidovima, vratima i nameštaju vidljivi su znaci da se često pridržavaju.



10) Zbunjuju ih poslovi koji su im do skoro bili laki i jednostavni.



11) Često zaboravljaju, a zbog zaboravnosti ni terapiju ne uzimaju redovno.



12) Često rezonuju potpuno nelogično, pa ih to dovodi i u opasne situacije ili lako gube novac.



Ako uz ove znakove primetite i da ne održavaju više redovno ličnu higijenu i čistoću doma, kao i da nemaju dovoljno sveže i zdrave hrane u frižideru, vreme je da odlučno pružite pomoć starom članu porodice.



