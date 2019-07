HARMONIČAN ODMOR U KEMERU: Mirna obala prozirnog mora, udobni hoteli 5*, ultra all inclusive usluga, sve to po sniženim cenama

Upoznaćemo vas sa jednim od najatraktivnijih letovališta Antalijske regije, Kemerom, i potruditi se da vam približimo sve što ga čini primamljivim. Prepoznatljiva kаrаkteristikа Kemera je njegova prirodnа lepotа, sа mnogo pаrkovа, drvećem pomorandži na svakom koraku, kristalnim morem u kom se oslikava zelenilo borovih šuma, prirodna hladovina pod gustim krošnjama, a u pozadini planine. Prava prirodna harmonija! Tu je i pešačka zona grada sa prodavnicama i restoranima ukrašenim šarenim cvećem. Duge plaže su šljunkovite, posute peskom, dok grad poseduje i modernu marinu sa mnogobrojnim brodovima iz cele Evrope. Ako tražite mirnu obalu za odmor, sa udobnim hotelima, Kemer je pravo mesto za vas.

foto: Promo

U lepote prirode Kemera savršeno su se uklopili prostrani hoteli, a jedan od onih koji ćete jedva čekati da preporučite nekome je hotel Ulusoy Kemer Holiday Club 5* , po strukturi vrlo specifičan. U ovom hotelu vas očekuju sobe bungalovskog tipa, okružene prijatnim i raskošnim zelenilom i izuzetan sadržaj za decu svih uzrasta.

foto: Promo

Ukoliko je vaša porodica naklonjena prirodi i udobnosti, ali takođe voli i primeren luksuz, za vas je pravi izbor upravo Ulusoy Kemer Holiday Club 5* . Predivan hotelski kompleks okružen drvećem, nalazi se na svojoj plaži i poseduje odlične kapacitete za odmor i razonodu.

foto: Promo

Izgrađen je 1989. godine, a kompletno renoviran 2014. godine i zauzima 42.700m2. Ima 465 soba, od kojih su u opciji standardne i porodične sobe i apartmani, za komfor svih članova porodice. Kompleks ima svoju 180m dugačku plažu od sitnog šljunka i peska sa dokom i plavom zastavicom EU, koju poseduju samo najlepše plaže. Suncobrani, ležaljke, dušeci i peškiri se ne plaćaju, pa ne morate ni o čemu brinuti, već se samo prepustiti moru i suncu.

foto: Promo

Hotel Ulusoy Kemer Holiday Club 5* između ostalog, ima glavni, dečiji restoran, à la carte restoran, barove (beach, snack, pool i aqua), kafeteriju, poslastičarnicu, “Pine House“, amfiteatar, diskoteku. Usluga u hotelu je Ultra all inclusive, na bazi samoposluživanja, a izbor jela je toliko širok, da prosto nećete stići da isprobate sve delicije. Po hotelskim pravilima, u glavnom restoranu se služe: doručak, kasni doručak, ručak, večera, ponoćna čorba, pa i užine tokom cele noći. Za decu su tu dečiji bazen, mini klub (za decu uzrasta od 4 do 12 godina), junior klub (za malo stariju decu od 13 do 16 godina), mini disko, igralište i dečiji meni za večeru.

foto: Promo

U hotelu Ulusoy Kemer Holiday Club 5* je sve spremno za uživanje cele porodice, a njegovo idilično okruženje pružiće vam potreban spokoj koji priželjkujete tokom cele godine. Ono što će vam se još više svideti su dodatni popusti za ovaj hotel u agenciji „1 A Travel“ , koji važe za rezervacije napravljene do 15. jula. Nemojte nikako propustiti ovu specijalnu ponudu, a da biste što brže osigurali svoje mesto na letovanju, agencija „1 A Travel“ nudi i mogućnost online rezervacije na samom sajtu, pa je potrebno samo nekoliko klikova i spremni ste za leto!

Promo tekst

Kurir