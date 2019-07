HOTEL 5* U BODRUMU, U KATEGORIJI „DVOJE DECE GRATIS“: Letujte po specijalnim cenama u julu

Prosečna temperatura u Bodrumu u julu je oko prijatnih 30 stepeni, dok je temperatura mora u ovo vreme oko 25 stepeni. Idealno za prijatan odmor i rashlađenje u Egejskom moru. Zato je naša preporuka da vaša destinacija za letovanje bude upravo ovaj plavo-beli grad koji u ponudi ima vrlo raznoliku ponudu kvalitetnih hotela, prilagođenih svačijim potrebama. Mi bismo istakli Kadikale Resort 5* , hotel koji se nalazi tik uz zidine istorijkog spomenika, tvrđave Kadikale, po kojoj je i dobio ime.

Već pri ulazu u hotel jasno je da vas čeka nešto posve posebno. Cvetne aleje, očaravajuća priroda, hlad pod suncobranima od trske, kupanje u bazenu na ivici samog brda, restoran iz kog možete zakoračiti u more, spuštanje toboganom niz brdo. I na sve to spektakularan pogled na grčka ostrva. Kadikale Resort 5* nalazi se na samo 3 kilometra od mesta Turgutreis i 18 kilometara od centra Bodruma . Poseduje svoju peščanu plažu, betonski dok i ponton, na kojima se nižu ležaljke sa suncobranima, čije je korišćenje u sklopu all inclusive koncepta hotela.

Ovaj dobro poznat hotel Bodruma nudi mnogo različitih opcija za uživanje, kao što su sportovi na kristalnim vodama Egeja, osveženje u nekom od četiri bara, zaslađenje u poslastičarnici ili užine u snack baru. U hotelu gosti mogu izabrati između 238 standardnih soba, 20 select soba, 19 porodičnih apartmana, 3 suite apartmana, 5 honeymoon soba i 8 kraljevskih apartmana. Sve standardne sobe poseduju balkon ili terasu sa pogledom na more ili baštu.

Ako ste avanturističkog duha, možete izabrati među mnoštvom sportskih sadržaja, od skijanja na vodi do jedrenje na dasci, ili možda isprobate nešto bržu varijantu, jet ski, a zatim istražite podvodni svet roneći, ili posmatrate sve iz ptičje perspektive parasailingom. Ako ste za ležerniji odmor, možete uživati na bazenima u okviru hotela . Gostima su na raspolaganju dva bazena za odrasle, a za mališane dva dečija bazena i mini akva park sa dva tobogana. Oni koji preferiraju aktivnoti na suvom, mogu koristiti četiri teniska terena, igrati košarku ili odbojku na plaži, mini fudbal i golf, vežbati u fitnes centru. Znamo da je pravi luksuz u današnje vreme imati vremena za potpuno opuštanje uma i tela, a to možete postići u hotelu Kadikale Resort 5* , da li u turskom kupatilu, parnom kupatilu, ili sauni, izbor je na vama.

Za one koji požele da prošetaju van hotelskog kompleksa i upoznaju se sa okolinom, hotel je dobro povezan sa mestom Turgutreis i centrom Bodruma , pa čuvenim turskim prevoznim sredstvom, dolmušem, možete lako stići do grada i istražiti sve što ima da ponudi.

