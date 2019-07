ZA LEPU KOŽU – URADI SAMA: Kako da osvežite lice BEZ kupovnih sprejeva za osveženje?

Takozvani face mistovi su sve prodavaniji u drogerijama, naročito u ovo doba godine kada je izuzetno toplo i kada nam svima treba osveženje. Koži lica je refreshing naročito potreban, jer je ona najviše izložena suncu, prašini, često je pod šminkom. Međutim, sami možete da napravite vodicu za osvežavanje lica i da na taj način uštedite novac.

Mnogi od vas će sigurno postaviti pitanje čemu face mist, kada možete da se umijete? Pa, i nije baš tako kada ste van kuće. Možda imate priliku da se umijete, ali to znači da, ako se uzdate u umivanje, nećete moći to da radite kada na licu imate šminku (a želite da ostane na vama). Međutim, kada imate dobar raspršivač, moći ćete da osvežavate lice čak i sa kompletnom šminkom na koju to neće uticati.

Ali kako da se osvežite i to dobrim raspršivačem ako smo vam rekli da ne morate da kupujete gotove sprejeve za lice? Trajnim osveživačem! Osveživačem u koji možete da sipate ili samo običnu vodu ili zdravi i osvežavajući mist koji ste sami napravili i da ga ravnomerno raspršite po licu. Sipate vodu u osveživač, usmerite ka licu i tako se osvežite, hidrirate kožu, a pritom ne budete „okupani" i voda ne lije sa vas!

Za razliku od kupovnih sprejeva, ovaj osveživač nema ograničen rok trajanja. Takođe, dimenzije su mu takve da lako može da stane u torbu.

A evo šta biste npr. mogli da dodate u običnu vodu kako biste napravili idealan miks:

-možete ostaviti krastavac da odstoji u vodi, a potom ga izvaditi i sipati vodu u osveživač

-običnoj vodi možete dodati nekoliko kapi vitamina E

-umesto vode možete sipati zeleni čaj

-možete dodati nekoliko kapi limuna

Kombinacije su brojne, a mi smo naveli samo neke od najčešćih koje devojke i žene koriste.

Kombinacije su brojne, a mi smo naveli samo neke od najčešćih koje devojke i žene koriste.



