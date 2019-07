LEČILA JE VERENIKA OD GRIPA: Otišla je u restoran po hranu, a dobila poruku od njegove LJUBAVNICE! Osveta je bila BRUTALNA!

Demi Luiz je verovala da je njen verenik čovek iz snova. Upoznali su se pre dve godine. Prijatelji su ih ubrzo zvali savršenim parom. Pre šest meseci počela je da planira bajkovito venčanje i rekla je da nikad ne bi pomislila da je vara. U oktobru je dobio grip i ona je brinula o njemu. Tad je sticajem okolnosti saznala da je neveran.

"Svako jutro sam mu menjala posteljinu, brinula da ima voće, lekove, daljinski za TV blizu sebe, sok i sve ono što može pomoći da se brže oporavi", priča ova devojka. Demi Luiz je "putujuća frizerka" tako da svako ima pristup njenom broju preko onlajn oglasa. Kad joj je stigla poruka da je naručio supu od piletine i kukuruza iz omiljenog kineskog restorana, otkazala je mušteriju i otišla po porudžbinu svog verenika. "Dok sam čekala supu, dobila sam poruku sa broja koji mi je bio nepoznat. Otvorila sam poruku i to je bio najveći šok koji sam doživela u životu. Bila je to njegova fotografija. Ležao je go na posteljini koju sam jutros postavila na krevet. Smešio se, sa svom svojom raskoši koja je bila u prvom planu." Demi Luiz je na trenutak pomislila da se neko s njom šali, a onda ju je oblio hladan znoj.

"Poslala sam poruku na taj broj i pitala ko šalje poruku. Odgovorila mi je devojka koja je napisala da se dva meseca viđa s mojim verenikom i da su zaljubljeni. Rekla je da je htela da sazna da li se oporavio", priča frizerka. Većina žena bi se rasplakala, ali ona ne. Umesto toga, zamolila je kuvara da u supu doda duplo više čilija i odnela je kući. Kad je stigla, vruću supu mu je sasula u krilo. On je jaukao, uhvatio se za prepone i odjurio u kupatilo. Rekla sam samo: "Možeš da pokupiš svoj grip i svog malog i da odeš", kaže Demi Luiz. Pokušao je da odglumi, ali je prestao kad mu je pokazala fotografiju.

Ova devojka nije dozvolila sebi da se obeshrabri i razočara u ljubav. "Sada imam savršenog dečka i verujem da se stvari događaju s razlogom", zaključila je Demi Luiz.

