ŽENE ZNAJU KAKAV IM SUPRUG TREBA: Ovih 6 OSOBINA otkriće vam da MUŠKARAC NIJE ZA BRAK!

Žene se najčešće odlučuju za brak sa muškarcima koji su verni, iskreni, predani i koji su spremni na kompromise. Nemaju svi ove kvalitete, a evo kojih je to 6 tipova muškaraca koji nisu poželjni za brak.

1. Muškarac koji vam je slomio srce i nikada se zbog toga nije izvinio

To što on vas vidi zajedno do kraja života i u srećnom braku ne znači da mu je žao što vas je nekad ranije povredio. Iako svako može da pogreši, ako on nije sposoban da prizna grešku i ako znate da bi je mogao ponoviti, takav muškarac verovatno neće biti dobar suprug.

2. Neveran muškarac

Zabluda je da će se muškarac koji je u vezi bio neveran u braku odjednom preobratiti u vernog. Pa čak i ako bude tako, takvom muškarcu nikada nećete moći da verujete u potpunosti.

3. Egoističan muškarac

U ljubavi i braku moramo da budemo spremni na kompromise. Muškarci koji su okupirani sobom i koji su sebi uvek i u svakoj situaciji najvažniji nisu sposobni da vaše potrebe stave na prvo mesto. Zbog toga oni nisu dobri bračni partneri.

4. Prevarant

Muškarac koji svesno prevari nekoga kako bi došao do brze i lake zarade, pa bio to i neko ko je to zaslužio, nije osoba kojoj možete verovati. Ako to ne bi uradio vama, nikada ne znate kada biste vi mogli da budete žrtva njegovih dela.

5. Lenj muškarac

Suprotna krajnost radoholičaru je lenj muškarac. Iako je trenutno nezaposlen, vašoj vezi može doprineti ako na sebe preuzme kućne poslove, brigu o deci ili nešto slično. Nijedna žena ne bi bila oduševljena idejom da njen suprug samo sedi na kauču, gleda TV i ništa ne radi.

6. Muškarac koji se ne zna nositi s problemima

U venčanim zavetima deo "u dobru i u zlu" ne postoji bez razloga. Muškarac koji se isključuje i udaljava čim se pojavi neki problem neće biti uz vas kada vam je najpotrebniji. Ne treba vam suprug na kog nećete moći da računate.

