U KOJOJ GODINI ŽIVOTA ŽENE ULAZE U MENOPAUZU: evo kada nastupa kriza srednjih godina

Menopauza označava period kada žena izgubi plodnost i prestane da dobija menstrualni ciklus, ali u kojim godinama žene ovo mogu da očekuju, piše Lovesensa.



Kada se u organizmu smanji lučenje hormona plodnosti, estrogena i progesterona, i kada godinu dana ne dobijete menstruaciju, to je znak da ste već ušli u menopauzu. Menopauza dolazi prirodno sa godinama, ali u nekim slučajevima može biti ranije izazvana operacijama, terapijama ili različitim oboljenjima. Prema istraživanjima, menopauza u proseku nastupa u 51. godini života. Međutim, dešava se da u menopauzu uđu žene u 40. godinama, ali to se već karakteriše kao prevremena menopauza. Kada će menopauza nastupiti zavisi od genetskog koda i zdravstvenog stanja svake žene.



U srednjim godinama i muškarci prevazilaze određene teškoće, unutrašnje sukobe i mnogi od njih žele da promene i olakšaju sebi život. Specijalista koji se bavi problemima osoba u srednjim godinama, ističe da muškarci uglavnom u krizu srednjih godina ulaze u 40. godini života ili u ranim 50. godinama. Stručnjaci ističu da se kriza srednjih godina kod muškarca uglavnom prepoznaje po nezadovoljstvu, to su prvi znaci. Muškarac postaje nezadovoljan karijerom, brakom, porodicom, zdravljem, izgledom i želi što pre da se aktivira i maksimalno iskoristi ostatak života.



PROČITAJTE JOŠ:



BOLEST ŠTITNE ŽLEZDE NAJVIŠE POGAĐA OVE LJUDE





DETOKS DIJETA OD SAMO 3 DANA





NAJBOLJI PRIRODNI LEK OD SAMO 3 SASTOJKA - SPREČAVA OPAKU BOLEST

Promo tekst / Foto: Shutterstock



Kurir