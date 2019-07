ŽENE SU U NOVIM VEZAMA NESIGURNE I NEĆE VAM ODMAH SVE REĆI: Ovih 5 sitnica čuvaju kao NAJVREDNIJU TAJNU

Kada započnu novu vezu, žene čuvaju svoje male ženske tajne, držeći ih dalje od momka. Razloga je više - od straha, stida ili jednostavno izbegavanja nesporazuma na startu.

Evo u čemu su žene uvek misteriozne:

1. Dlake i depilacije

Žene skrivaju dlake kao zmija noge, naročito kada tek uplove u vezu. Više od same depilacije kao takve, skrivamo i koja su nam to tačno najproblematičnija odnosno najdlakavija područja.

2. Broj muškaraca sa kojima su bile

Ovo je najveća ženska laž. Žene retko kada priznaju sa koliko su muškaraca bile u prošlosti. I to zbog toga što ne žele da se pravdaju niti da se stide.

Osim toga, vode se mišljenjem: Zašto praviti dramu oko toga na početku veze?! Ta mala sitna laž će uštedeti puno potpitanja i toga su žene svesne.

3. Skrinšotovi svega što je napisao

Devojke svojim prijateljicama često znaju da pošalju skrinšot fotke razgovora sa momkom kako bi dobile njihovo mišljenje.

S najboljom prijateljicom pričamo o svemu, pa i o muškarcima. Ali, muškarci nemaju običaj da sa prijateljima dele svoje najdublje tajne. Da, razgovaramo o svemu što je on rekao, gde je pogledao, šta je obukao. Razgovaramo o prvom dejtu, poljupcu, seksu...

4. Koliko je potrebno da se spremimo za izlazak

"Takva sam se probudila", "gotova sam za par minuta" i ostale gluposti koje izgovaramo partnerima kako bismo sakrile koliko nam zaista treba da se spremimo za jedan izlazak.

Iako od pranja kose i šminkanja, do biranja autfita i lakiranja noktiju, može da prođe do dva sata, žene to nikada ne žele da priznaju.

5. Odlazak u toalet

Normalno je da muškarac kaže da ide u toalet, ali da li vi to ikada tako jasno i glasno izgovorile? Naravno da ne. Postoje i one koje čak čekaju da njega nema kod kuće.

U najranijim fazama veze gotovo svaka devojka ima mentalnu blokadu dužeg odlaska u toalet u njegovom prisustvu, dok je isti problem muškarcima potpuno neshvatljiv.

