HOROSKOPSKI ZNAK ODREĐUJE KOJA ĆE VAM FRIZURA NAJBOLJE STAJATI: Rak voli ženstvene valove, a Blizanci se šišaju ASIMETRIČNO! Saznajte kako da SREDITE KOSU po pravilima astrologije

Rakovima odlično stoje kovrdže, dok snažnim Škorpijama najbolje pristaju odvažni kratki stilovi. Pročitajte koja frizura najbolje stoji vašem znaku.

Dosadili su vam saveti frizera, evo šta vam zvezde poručuju koja je najbolja frizura za vas.

Ovan

Žene rođene u znaku ovna vole frizure koje izražavaju njihovo samopouzdanje, energičnu i avanturističku ličnost. Ovnovi su uvek u pokretu, pa im treba frizura s kojom nema previše posla. Za njih je onda idealna kratka pixie frizura – posebna i laka za održavanje.

Bik

Kada žene u znaku bika pronađu frizuru koju vole, odane su joj do kraja života. Primer frizure koja im sjajno pristaje jeste valoviti bob s razdeljkom na stranu. Kada bob nije strog ili s oštrim ravnim rezom, onda u potpunosti odgovara toploj ličnostii ovog horoskopskog znaka.

Blizanci

Blizanci su živahni, uzbudljivi, vole raznolikost i za njih najbolji izbor su razigrane frizure, pogotovo one kratke i asimetrične. Veliki plus ovakvih frizura jeste to da sjajno izgledaju, bez obzira na stil, to jest da li su one ravne, lagano valovite ili kovrdžave.

Rak

Svi vodeni znakovi, pa tako i rakovi, vole ženstvene frizure. Velike, mekane i romantične kovrdže sjajno reprezentuju ljubav i toplinu koju žene rakovi nose u sebi.

Lav

Lavice bez problema pokazuju svoju "grivu" i stvorene su za hrabre, senzualne i neustrašive frizure. Upečatljive i neukrotive kovrdže stoje im fantastično, bez obzira na to imaju li dugačku ili kratku kosu.

Devica

Pedantne device obožavaju lepo počešljane valove u kosi. Zahvaljujući takvoj frizuri, uvek izgledaju prirodno, elegantno i sofisticirano.

Vaga

Vage vole balans, harmoniju i simetriju u svim aspektima svog života, pa tako i kada je u pitanju kosa. Umesto komplikovanih frizura pre će odabrati jednostavnu ravnu, oštro podšišanu kosu.

Škorpija

Škorpije uživaju u frizurama koje naglašavaju njihovu snagu, moć i senzualnost. To često postižu hrabrim kratkim frizurama.

Strelac

Ženama rođenim u znaku strelca najbolje pristaju razigrane i lagano razbarušene frizure koje su idealne za njihovu veselu i uvek nasmejanu ličnost.

Jarac

Žene jarčevi u svakoj situaciji žele izgledati profesionalno i sređeno. Najčešće se odlučuju za ozbiljne frizure poput dugih postepeno ošišanih i uredno počešljanih valova.

Vodolija

Žene rođene u ovom znaku imaju luckastu facu i vole da se zabavljaju, pa im samim tim više odgovaraju manje ozbiljne frizure. Uvek su spremne na eksperimentisanje, a ujedno im sjajno stoje i slojevite frizure sa šiškama i laganim kovrdžama.

Ribe

Dugi valovi i nežne razbarušene kovrdže – nema znaka koji bi bolje od romantične ribe poneo ovu frizuru.

