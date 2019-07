U BRAKU STE GODINAMA I STRAST SE GASI? Evo zašto se to dešava, a nema veze sa DOSADNOM RUTINOM! Postoji jednostavan način da sve ispravite i posvetite se KAO NEKADA!

Upoznali ste se, zaljubili, niste mogli da skinete poglede, a ni ruke jedno s drugoga. Potom ste se venčali, prošlo je neko vreme, a onda ste shvatili da je ona početna strast koja vas je spojila - jednostavno isparila...

Mnogi parovi širom sveta prepoznaju se u ovoj priči, koja je i jedan od najčešćih razloga zbog kojih ljudi posećuju bračne terapeute, tagajući za odgovorom na pitanje: Gde je nestala strast?

Traganjem za odgovorom na to pitanje bavio se i psiholog, specijalizovan za emotivnu i seksualnu terapiju sa Univerziteta u Bostonu, doktor Ogi Ogas.

"Nedostatak seksualne strasti najčešći je problem među dugogodišnjim parovima. Najčešće se događa to da su partneri još uvek emotivno povezani i poštuju se, ali im nedostaje seksualna iskra. Na to se često žale žene kojima mnogo nedostaje strast sa početka veze, ali ni muškarci nisu imuni na isto", objasnio je on.

Mnogi misle da se u pozadini nedostatka seksualne želje kriju neki drugi problemi, ali u većini slučajeva to ipak nije tako. Kako ističe, veliku ulogu kod gubitka strasti u dugim vezama igraju biologija, antropologija i psihologija.

Kao ključni element nedostatka strasti najčešće se navodi to što se partneri previše dobro poznaju, ali to je samo deo uzroka. Ogas kaže da su žene, poslednjih godina i decenija, doživele značajnu evoluciju, zbog čega su muškarci i žene danas jednaki na svim stranama.

Ali kada je o seksu reč, glavnu ulogu preuzima animalni, odnosno primitivni deo mozga u kome su muškarci ti koji su seksualno dominantni, a žene su te koje su pasivnije. I tu dolazi do kratkog spoja, jer takve podele ni muškarci ni žene više ne žele svesno da preuzmu, zbog toga dolazi do problematičnih situacija u spavaćoj sobi.

Doktor Ogas parovima savetuje da jednostavno priznaju istinu - nije samo dosada i svakodnevica ono što ubija strast u vezi. Seksualnu želju uništava i to što ne želimo sebi da priznamo da postoje seksualne razlike između muškaraca i žena.

To nije ponižavajuće, jer je priroda tako postavila stvari. Ovde nije reč o poretku u društvu, nego o seksu.

"Razgovarajte i priznajte svoje najdublje maštarije. Garantujem vam da će tada doći do naglog buđenja strasti", poručuje on. Ogas napominje da svakodnevica snažno utiče na seksualni život i to na loš način:

"I baš zato bi seksualni život trebalo da bude onaj deo u kome će oba partnera otpustiti sve kočnice i prepustiti se svojim animalnim strastima bez straha od osude. U prilog tomu govore i brojna istraživanja. Parovi sa kojima sam radio, i koji su poslušali taj savet, rekli su mi da su im se seksualni životi značajno popravili", istakao je on.

