LEGENDARAN HOTEL U BELEKU: Rixos The Land of Legends 5*, pruža više nego što možete da zamislite!

Na 6 kilometara od Beleka, u oblasti Kadrije, nalazi se najzabavniji hotel u celoj Turskoj. Hotel koji je jedan ogroman tematski park sa 5D bioskopom, bazenom sa talasima i vodenim toboganima, poluolimpijskim bazenom, rolerkosterom, kulom sa opservatorijumom, visine 111 metara. Ono što je najbolje je da je ovo samo početak dugog spiska zabavnih sadržaja u hotelu Rixos The Land of Legends 5* .

foto: Promo

Fantazija, zabava, avantura i još mnogo toga što ne možete da doživite nigde drugde, dočekaće vas u ovom spektakularnom hotelu . Opremljen svim luksuznim elementima hotela od pet zvezdica, porodicama omogućuje da na potpuno drugačiji način iskoriste svoj odmor, okruženi sasvim neobičnim i specifičnim dizajnom. Ono što je takođe posebno je to što hotel nema svoju klasičnu plažu, već se u okviru kompleksa nalaze brojne manje plaže, pored bazena različitih oblika, nasute sitnim belim peskom.

foto: Promo

Sobe hotela su prelepo dekorisane i tematski uređene, i čine boravak u hotelu Land of Legends 5* još zabavnijim i zanimljivijim, a posebno oduševljenje izazivaju kod dece. Na njihovu beskrajnu radost, šarene sobe inspirisane crtaćima imaju 3D naočare, PlayStation, Wi-fi internet velike brzine, sve na dohvat ruke. Svaka smeštajna jedinica je nastala kao odgovor potrebama i očekivanjima porodica, pa apsolutno ništa ne može da vam nedostaje tokom odmora. Povrh svega, tu je i akva park, gde najmlađi mogu da se rashlade tokom celog dana, što je savršena prilika da i vi imate vreme za sebe i svoj odmor. To možete učiniti na bazenima na otvorenom, na kojima besplatno možete koristiti udobne ležaljke sa suncobranima i do maksimuma iskoristiti toplo mediteransko sunce. Lepo uređena bašta u vašem okruženje doprineće opuštajućoj atmosferi koja vam je potrebna. Tokom dana uživajte u stonom tenisu, ili u okruženju egzotičnih životinja u zoološkom vrtu, a u večernjim satima se zabavite na koncertima i muzičkim programima.

foto: Promo

Srdačno i prijateljsko osoblje hotela gostima je na raspolaganju 24 sata dnevno, pa ćete se uvek osećati prijatno i bezbrižno. Usluga hotela je na bazi noćenja sa doručkom, koji se služi u glavnom restoranu „Eternia“, a za druge oborke imate priliku da isprobate brazilske i italijanske specijalitete u dva a la carte restorana. Za osveženje su tu kafeterija i barovi („Smoothies“ i „Vitamin“), za opuštanje spa centar sa hamamom, fitnes centrom, masažama i tretmanima, a za ljubitelje kupovine veliki tržni centar sa buticima, foto radnjama i podavnicama suvenira. Može se reći da je hotel Rixos The Land of Legends 5* zaista mali grad za sebe, u kom ćete naći sve što možete da zamislite, pa i više od toga! Ko ne bi želeo da se upusti u ovakvu avanturu?

foto: Promo

Rixos The Land of Legends 5* je samo jedan od fenomenalnih hotela u poudi „1 A Travel“, koja je specijalizovana za aranžmane u Turskoj . Možete se bolje upoznati sa ponudom na zvaničnom sajtu agencije, ili napraviti online rezervaciju , ako ste već doneli odluku o letovanju. Za sve dodatne informacije, tu je kontakt centar, dostupan tokom radnog vremena agencije – 011/655 78 00.

foto: Promo

