VEČERAS SE SLAVI KINESKI DAN ZALJUBLJENIH: Evo šta treba da rade zaljubljeni, a šta žene koje traže dobrog muža

Kineski dan zaljubljenih savremeni je naziv za najromantičniji kineski festival - Čiši - kada se slavi uspomena na susret vile pletilje i običnog čobanina, piše Lepa & Srećna.

Po legendi iz dinastije Han, oni su se zaljubili jedno u drugo, ali im ljubav nije bila dozvoljena. Naredili su im da se razdvoje a između njih postavili zvezdani Mlečni put - na kineskom - Srebrnu reku.



Samo jednom godišnje, 7. dana 7. lunarnog meseca, njima je dozvoljeno da se susretnu i zato ovaj praznik nosi i naziv Festival duple sedmice. U 2019. godini, praznik ljubavi se slavi 7. avgusta.



Po staroj priči, čiji koreni navodno sežu još dalje u prošlost, čak više od 2500 godina, samo jednom godišnje ptice naprave most za razdvojene ljubavnike i omoguće im da taj dan provedu zajedno.



Kinezi veruju da su te ptice svrake i otud još jedno ime praznika - Festival svrake, a po sećanju na ovu dirljivu zabranjenu ljubav, par svraka simbolizuje ljubavnu sreću i večnu vernost.



Savremeni trend globalizacije koji je zahvatio Kinu pretvorio je ovu legendu u moderni praznik koji Kinezi danas proslavljaju poklanjajući čokolade, cveće, slatkiše - baš kao što se čini za dan Svetog Valentina.



Međutim, Kineskinje koje se drže tradicije, uveče praktikuju stare rituale kojima se dokazuje spretnost u ručnim radovima i kućnim poslovima.



Mlade devojke pokazuju koliko su vične tako što uspevaju da udenu konac u iglu samo pri svetlosti Meseca i čak se takmiče koja će to uraditi brže.



Iskusnije domaćice prave remek-dela od voća i peku tradicionalne kolače. Mnoge žene naprave papirni ukras a onda ga spale kao simboličnu žrtvu, svaka pritom moleći nebo da joj pošalje dobrog i pažljivog muža.



Zaljubljeni ovo veče provode gledajući u nebo i Mlečni put. Ako pada kiša, veruje se se da to nebo plače nad razdvojenim ljubavnicima.



Kurir.rs/Lepa & Srećna/Foto: Shutterstock

