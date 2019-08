BRAČNI PAR MAMULA PROSLAVIO DIJAMANTSKU SVADBU U DOMU ZA STARE BEŽANIJSKA KOSA: Dozirana ljubav i sitni pokloni su ključ dugog braka! Evo šta je uvek važno

U Srbiji, gde prosečan brak traje tek 13 godina, prava je retkost čuti da neko proslavlja dijamantsku svadbu - 60 godina zajedničkog života. Jedni od tih su Ljiljana (82) i Miodrag (87) Mamula, koji za Kurir otkrivaju da su ključ za srećnu zajednicu razumevanje, radovanje i, naravno, ljubav.

foto: Zorana Jevtić

- Ovih 60 godina stvarno je brzo prošlo, kao da smo juče proslavili 40 godina braka. Mogu reći da je recept za dug i srećan brak: razumevanje, trpljenje, praštanje, radovanje i ljubav na kraju, samo ljubav, bez ljubavi nema ničega. Mi smo već ostarili, ali se stvarno volimo i brinemo jedno o drugom. Pažljivo trošimo i vreme i osećanja, ne treba preterati ni u čemu, pa ni u ljubavi. Naravno, i razdvajamo se, umem ja i da šmugnem, pa me se on uželi, ali bitno je dozirati ljubav - otkriva Ljiljana, dok Miodrag potvrđuje da je to bitna poruka koju su oni preneli na svoje unuke.

Oboje ističu da je bilo problema u braku, ali da su zajedno uspevali da ih prevaziđu.

- Kada sednete uveče pa se dogovorite, to je velika stvar. Desi se da se nekad i posvađate, ali opet se posle nađe zajednički jezik. Potrebni su samo razumevanje i uzajamna tolerancija, takav je život. Uvek su važni i mali znaci pažnje, on je tako pre išao na pijac i uvek mi je donosio cveće i kada nisam tražila, često jedno drugo iznenađujemo sitnicama i onda vam je puno srce - kaže Ljiljana.

foto: Zorana Jevtić

U mladosti su živeli u komšiluku, ona u Sarajevskoj ulici, a on u Savskoj u Beogradu, ali su se upoznali na političkom seminaru u Čortanovcima.

- To je bilo 1956. godine, on je mene posle čekao da završim srednju medicinsku školu. Baš se načekao, uvek je dolazio posle škole po mene, pošto, znate, preko puta je bio DIF, pa da me neko ne bi ukrao. Nakon što smo se venčali, ja sam završila višu medicinsku, a on je završio fakultet i bio direktor banke - priseća se naša sagovornica.

Život u domu

I dalje zaljubljeni foto: Zorana Jevtić Ljiljana i Miodrag sada zajedno žive u Domu za stare Bežanijska kosa, a i dalje su veoma zaljubljeni.

- Miodrag ovde ima fantastičnu negu, ja ne bih mogla ovako da se brinem o njemu. Trebalo je da budemo zajedno u sobi, ali nam nisu dozvolili zbog njegovog zdravstvenog stanja. Tako je on u stacionaru, a ja u garsonjerskom smeštaju. Zbog njega sam došla tu, mogla sam još da ostanem u stanu. Tu sam da mu pravim društvo, da mu pomognem, da popričamo, da ga izvedem u šetnju. Čak kada su ga skoro zaposleni pitali zašto mu toliko smeta što smo odvojeni, on je jednostavno rekao: "Zato što je volim."

Kurir.rs/ Nevena Tomašević

Foto: Zorana Jevtić

