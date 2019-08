OVO ČUDO DESILO SE U SUBOTU U BOLNICI U BEOGRADU! Nepokretna je ležala posle operacije, a onda su je namazali SVETIM ULJEM ove svetice! Da se NAJEŽITE!

Bolest ne pita za mesto, vreme, pol, naciju ni veru. Kada nas prikuje za krevet, očaj je nešto što nikako ne smete da dozvolite sebi.

U subotu se u beogradskoj bolnici desilo čudo. Pacijentkinja iz unutrašnjosti Srbije, koja je bila nepokretna i trpela je velike bolove godinama zbog kičme, operisana je kako bi ponovo stala na noge, ali nije bilo pomaka iako je operacija prošla bez komplikacija. Posle buđenja iz kome ponovo nije mogla da pokreće ni noge ni ruke. Očaj je polako ulazio u nju, iako joj se vratio osećaj u ruke i desnu nogu. Ipak nije mogla da ustane sama, pa se svake noći, besane i duge, molila se Svetoj Kseniji Petrogradskoj. Njena posvećenost moliti i veri nateralo je njenu sestru da istraži sve o ovoj ruskoj svetici. Uspela je da nabavi sveto ulje i odmah je otrčala u bolnicu.

"Maži me, samo nemoj da mi ostavljaš to ovde. Nosi sa sobom i kad god dođaš ponesi ga", zamolila je sestru, koja je čim je zakoračila u bolničku sobu izvukla ulje i izmasirala joj nogu svetim uljem. Nijedna ni druga nisu očekivale nikakvo čudo. Ali prijao je miris koji se proširio sobom. Dobila je snagu, i odlučila je da sedne malo na krevet iako su je vežbe već izmorile. Uz pomoć medicinske sestre, sela je i odmah močela da podiže nogu u kojoj joj se vratio osećaj. To je radila sa lakoćom.

"Digni tu drugu?", onako ovlaš joj reče sestra i ona je podiže kao da nikada nije imala problema sa njom. Podigla je nogu nekoliko puta i nije mogla da veruje očima.

"Čudo u subotu", prošaputa i mirnog duha se vrati u krevet. Tu noć je uspela i da odspava malo.

Imate li vere u sebi, čitajte dnevno molitvu i Akatist Svetoj Kseniji Petrogradskoj i osetićete njenu silu i blagodat od Gospoda joj datu.



MOLITVA SVETOJ BLAŽENOJ MATERI KSENIJI PETROGRADSKOJ

O, sveta sveblažena mati Ksenija! Ti si pod zaklonom Svevišnjega živela, praćena i ukrepljivana Bogomajkom. Glad i žeđ, studen i vrelinu, uvrede i gonjenja pretrpela si, dar prozorljivosti i čudotvorstva od Boga dobila i pod zaštitom Svemogućeg spokoj si našla. Sada te Sveta Crkva kao miomirisni cvet proslavlja. Stojeći na mestu tvoga pogrebenja, pred likom tvojim svetim, kao živoj, koja si sa nama, molimo ti se: primi molitve naše i

prinesi ih Prestolu Milosrdnog Oca Nebeskog, i imajući smelost pred Njim, isprosi večno spasenje onih koji tebi pritiču, darežljiv blagoslov za dobra dela i namere naše i izbavljenje od svih nevolja i žalosti. Zastupi nas svetim tvojim molitvama pred prestolom Svemilostivog Spasitelja našeg, nedostojne i grešne. Pomozi, Sveta Blažena mati Ksenija, da se dečica svetlošću Svetoga krštenja ozare i pečatom Duha Svetoga zapečate, da se dečaci i devojčice u veri, čestitosti, bogobojažljivosti vaspitavaju i da uspeha u učenju imaju; da se bolesni i slabi iscele; porodičnu ljubav i slogu pošlji; monahe udostoji da se dobrim podvigom podvizavaju i od uvreda ih ogradi; pastire u kreposti Duha Svetoga učvrsti; narod i zemlju našu u miru i spokojstvu sačuvaj i sažali se na one koji su na samrtnom času lišeni pričešća Svetim Tajnama Hristovim. Ti si nam nada i uzdanje, brzo uslišenje i izbavljenje, tebi blagodarnost uznosimo i s tobom slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i kroza sve vekove. Amin.

