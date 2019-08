HOTEL NA NAJLEPŠOJ PLAŽI LIMASOLA: Luksuz, mekan pesak i kristalno more

Možda vas ovog leta put odvede do Limasola, drugog grada po veličini na Kipru. Grad se pruža 15 kilometara duž obale, gde su izgrađeni brojni hoteli i turistički kompleksi. Stanovnici grada su poznati po vedrom duhu, te će vaš boravak učiniti još prijatnijim. Pored velikog izbora klubova za noćni provod, Limasol se može pohvaliti najvećim tržnim centrom na Kipru, što je za one koji vole kupovinu velika radost. Da biste doživeli pravi luksuz u Limasolu, preporučujemo da posetite St. Raphael Resort 5* , hotel pored prelepe marine, na oko 11km od centra grada, i 55km od aerodroma Larnaka . Elegancija, raskoš i jednostavnost odlikuju ovaj predivni hotel na plaži i to ne na bilo kakvoj, već na najlepšoj peščanoj plaži u Limasolu . To potvrđuje i plava zastavica, kao garancija kristalno čistog i tirkiznog mora.

foto: Promo

U ponudi hotela su različite vrste usluga, za svačije potrebe: noćenje sa doručkom, polupansion ili ukoliko želite da obezbedite potpuni ugođaj, tu je veoma kvalitetna all inclusive usluga. Gostima je na raspolaganju čak 7 restorana, od kojih su 2 a la carte restorani, kao i 2 bara. Svaki restoran je pažljivo dizajniran i očaraće vas na različite načine, pružajući stalan kvalitet prefinjenih ukusa na meniju. Za uživanje u opuštenoj, porodičnoj atmosferi izaberite restoran „Splash“, gde se pored bazena možete poslužiti ukusnim obrocima i salatama tokom celog dana, ili se samo osvežiti nekim hladnim napitkom. „Sailor’s Rest Lounge Bar” je savršeno mesto za divljenje zalasku sunca na horizontu, pa nemojte propustiti da isprobate mnoštvo jela u ponudi restorana u srcu same marine Limasola . Nakon ukusnog jela, veče provedite u „Captain’s Bar and Terrace“, gde možete uživati uz koktele i živu muziku.

foto: Promo

foto: Promo

To naravno nije sve, hotel St. Raphael Resort 5* u ponudi ima 2 otvorena bazena, 1 zatvoreni i 1 dečiji, teniske terene, dnevne i večernje animacije, đakuzi, saunu, teretanu, sportove na vodi i još mnogo toga što ćemo prepustiti vama da otkrijete na licu mesta.

foto: Promo

Ako vam sve ovo deluje primamljivo, ako ste poželeli da hodate po mekanom i toplom pesku, dok vam sunce hrani kožu, mi vam preporučujemo da što pre donesete odluku o vašem najboljem letovanju do sada. Hotel St. Raphael Resort 5* se nalazi u ponudi dobro poznate agencije „1 A Travel“, koja je ove godine uvela zanimljivu novinu. U pitanju je agencija „1 A Travel Green“ , koja je počela sa radom pod brendom „1 A Travel-a“, a namenjena je isključivo online rezervacijama, koristeći svu dokumentaciju u digitalnoj formi, sa minimalnom upotrebom papira i štampanja, čime „1 A Travel“, kao društveno odgovorno preduzeće, želi da doprinese očuvanju životne sredine. Naša planeta nam je pružila svoje prelepe predele kao dom, a na nama je da joj uzvratimo, brinući o njoj.

foto: Promo

