UPOZNAJTE BODRUM IZ DRUGOG UGLA: The Bodrum By Paramount H&R 5* za sasvim jedinstven odmor

Neodoljivi grad u luci, elegantan i luksuzan, sa kristalnim morem, Bodrum se prostire duž Egejske obale, na samo 20 minuta od grčkog ostrva Kos. Pravi dragulj, koji vam preporučujemo da posetite da biste se i sami uverili u njegove lepote. Za potpuni užitak tu je veliki izbor komfornih i luksuznih hotela, a na vama je samo da izaberete onaj koji je baš po vašoj meri.

Mi bismo posebno istakli hotel za doživljaj kao iz filma! Ovako nešto postoji jedino u hotelu The Bodrum By Paramount H&R 5* , koji će vam pružiti sve što ste zamislili, pa i više od toga. Da hotel odiše luksuzom govori i sam naziv usluge koji nudi, luxury all inclusive. Šta to znači? To znači da je posebna pažnja posvećena svakom gostu i njegovim očekivanjima, da u hotelu koji se prostire na 110 000m2 imate bezbroj mogućnosti, sa pravim holivudskim doživljajem na dohvat ruke.

Elegancija isijava iz svake pore hotela , pa su tako i sobe luksuz na najvišem nivou. Od „studio“ soba koje su se ugnezdile među bodrumskim brdima, nadgledajući svetlucavo more i „scene“ soba, stila dovedenog do perfekcije, i privatnim đakuzijem, do „stage“ tipa soba koje, pored svega navedenog, imaju i privatni bazen na terasi. Prosto je sve stvoreno za zadovoljstvo gostiju!

Boravak u hotelu je upotpunjen živim muzičkim nastupima, filmovima, svakodnevnim animacijama, sportskim aktivnostima kao što su aerobik, joga, akvabik, fitnes, boćanje...Deca mogu uživati u mini klubu tokom celog dana, u „lovu na blago“, časovima kuvanja, video igrama, raznim sportovima.

Za nezaboravno iskustvo, hotel u ponudi ima potpuno autentičan spa centar, u kom možete birati između najrazličitijih tretmana, koji će biti pravi lek za vašu dušu i telo. Svaki momenat proveden na odmoru treba da bude specijalan, pa je veliki trud uložen i u umetnost spremanja hrane. Pored glavnog restorana sa veoma bogatim i sofisticiranim menijem, hotel nudi i 3 a la carte restorana, od kojih je svaki dizajniran sa puno ukusa i stila. Bitno je naglasiti i da se hotel nalazi na odličnoj lokaciji, na desetak kilometara od centra Bodruma , pa lako možete istražiti lepote ovoga grada.

Hotel The Bodrum By Paramount H&R 5* se nalazi u ponudi agencije „1 A Travel“, koja je specijalizovana za aranžmane u Turskoj . Na samom sajtu agencije možete naći celokupnu ponudu aranžmana, kako za Tursku, tako i za Egipat i Kipar , a ako ste već doneli odluku o hotelu, postoji i mogućnost online rezervacije . Za sve informacije, tu je i kontakt centar – 011/655 78 00.

