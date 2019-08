URSULA JE IMALA 16, A ON 58 KAD SU SE PRVI PUT POLJUBILI: Evo na šta je pala mlada Poljakinja i koji očima ga gleda! (FOTO)

Ursula Grzelak ima 19 godina i dolazi iz Varšave u Poljskoj. Sa 16 godina posetila je porodicu u Velikoj Britaniji i upoznala ljubav svog života Nigela Torpea, sada 61-godišnjaka iz Oksforda.

Ona smatra da su oni baš kao i bilo koji drugi par i pored razlike od 42 godine. Par je sada zajedno već tri godine i potpuno ignorišu negativne komentare jer su oni samo zaljubljeni.

foto: Profimedia

Njihova priča započela je tako što je Uršula došla u posetu porodici, a Nigel je bio prijatelj Uršuline tetke i prisustvovao je večeri upravo organizovana zbog njenog dolaska iz Poljske.

Par je provodio dane zajedno i skupa su obilazili lokalne atrakcije, dok je njena teta bila na poslu. Uršula je bila oduševljena Nigelovom kolekcijom ploča i spojili su se upravo zbog svoje strasti prema rok muzici.

"Nije trebalo mnogo padnem na njegov izbor muzike", objasnila je i dodala da čim je u njegovoj kući videla ogromne police sa CD-ovima i vinilima i prepoznala svoje omiljene bendove, odlučila je to iskoristiti kao izgovor za duge razgovore.

foto: Profimedia

Ubrzo je shvatila je da se zaljubila u Nigela i priznala je i da je postala prilično opsednuta s njim.

"Mogla sam večno da zurim u njega dok nešto priča i beskrajno da ga gledam kako nešto radi. Čak se sećam da sam potajno ušla u njegovu sobu u kojoj je imao svoju garderobu samo da isprobam njegovu odeću i osetim njegov miris. U to je vreme on za mene bio apsolutno savršenstvo, a i danas je", tvrdi Uršula.

Nigel je bio šokiran kada mu je prva rekla i rekao je Uršuli da mu treba vremena za razmišljanje. Nekoliko dana kasnije, Nigel je Uršulu odvezao do aerodroma, zagrlio je i poljubio, što je Uršuli bilo jasno da i on gaji osećanja prema njoj.

Kada se vratila u Poljsku nije mogla da dočeka da roditeljima ispriča sve o Nigelu. Nisu bili srećni i pokušali su je odvoje od Nigela tako što su joj oduzimali telefon i branili korišćenje interneta.

U tom naumu nisu bili uspješni jer sam i dalje bila u kontaktu s Nigelom i naši su osjećaji bili sve jači i jači - objasnila je i dodala da joj roditelji puno znače jer su uvijek bili tu kada ih trebala i da ju je jako zaboljelo kada tako važni ljudi u njenom životu nisu odobravali njenu vezu.



"Nije im uspelo jer sam i dalje bila u kontaktu s Nigelom i naša osećanja su bila sve jača i jača", kaže devojka i dodaje da joj roditelji mnogo znače jer su uvek bili tu kada su joj bili potrebni i da ju je jako zabolelo što tako važni ljudi u njenom životu nisu odobravali njenu vezu. Ursula je, ipak, duboko u sebi znala da će, bez obzira na sve, njeni roditelji prihvatiti njihovu vezu, samo im je trebalo vremena.

Kada je Ursula završila srednju školu, preselila se u Veliku Britaniju kako bi živela s Nigelom. Njeni roditelji sada podržavaju izbor ćerkinog partnera, jer su videli koliko je srećna, a Nigel je čak boravio u njihovoj porodičnoj kući u Poljskoj.

Okolina njihovu vezu opisuje kao kontroverznu i bolesnu, često ljudi zure u njih i komentarišu. Ali, za takve situacije ovaj par ima rešenje i to je uglavnom ignorisanje negativnog ponašanja ostalih ljudi i fokusiranje jedno na drugo.

Ursula i Nigel sada žive zajedno više od godinu dana, ali ona planira preko leta da se vrati u Poljsku kako bi studirala. Ursula je odlučila da ne želi decu jer misli da bi se deca osećala stigmatizovano dok bi odrastala, a i Nigel se složio s njom.

foto: Profimedia

"Ne vidim se kao majka u budućnosti, a i oboje mislimo da zbog njegovih godina to neće biti dobra ideja", rekla je. U budućnosti, Nigel i Ursula žele da se venčaju i jednostavno žive zajedno. Žele da izgrade svoju kuću i učine je mestom punim ljubavi i poštovanja.

Za kraj, Ursula poručuje svima koji su u vezi s velikom razlikom u godinama da se usredsrede na sreću s partnerom i da nikad ne misle da rade nešto pogrešno ili moralno neprimereno.

"Ljubavna veza s razlikom u godinama ista je kao i bilo koja druga veza. To su samo dve zaljubljene osobe koje izlaze, provode vreme zajedno, imaju uspone i padove, kao i bilo koji drugi par", naglašava Ursula i savetuje da oni koji žele da izlaze s puno starijim ili mlađim ljudima od sebe, samo treba da budu sigurni u svoja osećanja i ako im srce kaže da je to to, neka samo idu napred. Ona tvrdi da je ljubav jača od svega i da za ljubav nema granica, piše Dejli mejl.

foto: Profimedia

Kurir