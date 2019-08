POGLEDAJTE PRVI ISPRAĆAJ SRPKINJE U VOJSKU! Prase na ražnju, TRUBE, BAKLJE i PONOS! A onda se Nevena (19) zaklela da će braniti SVETU ZEMLJU! (VIDEO)

Od malih nogu želim da obučem uniformu i služim svojoj zemlji. Da mogu, odmah bih otišla na Kosovo da branim Srbiju, ovako počinje priču Nevena Drčić (19) iz Subotice, koja je prva Srpkinja kojoj je napravljen ispraćaj u vojsku.

foto: Facebook Printscreen

Ispred kuće Drčića u subotu skupilo tridesetak ljudi, okretalo se prase, svirali su trubači, gorele su baklje i sve je podsećalo na ona davna vremena kada su očevi svoje golobrade sinove ispraćali u kasarnu iz kojih su posle godinu dana izlazili odrasli i zreli ljudi.



Kako nam je rekla sama Nevena, na ovu njenu nesvakidašnju odluku najviše je uticao otac, koji joj je od malih nogu usadio ljubav prema uniformi i služenju domovini.

Sve za Srbiju

"Moj tata je služio vojsku, i moj deda, i svi ostali preci, pa zbog čega onda ne bih i ja? Otkad sam bila mala, otac mi je pričao da je velika čast služiti svojoj otadžbini. Tako da ljubav prema vojsci imam otkad znam za sebe. Posle završene osnovne škole upisala sam poljoprivrednu školu, smer za veterinara, ali sam već na prvoj godini shvatila da to nije za mene i da želim da budem vojnik. Zbog toga sam čim sam završila školu, odlučila da se prijavim za služenje vojnog roka. Želim da služim svojoj zemlji. Smatram da je to obaveza svakog muškarca, ali i žene", ispričala je Drčićeva, a potomi otkrila kako je došlo do toga da joj se napravi veliki ispraćaj.

foto: Facebook Printscreen

"Čim sam dobila poziv, moja porodica je rekla da moramo da napravimo ispraćaj. Razmišljali smo kako i šta da uradimo. Napravili smo ispraćaj sedam dana pre mog odlaska u kasarnu i bilo je zaista spektakularno. Došlo ie oko 30 ljudi, vrtelo se prase na ražnju, svirali su trubači, upalili smo pregršt baklji i pevali do duboko u noć. U jednom trenutku su mi krenule i suze, ali sam rekla sebi: ,,Nevena, ne smeš da plačeš, ti nisi devojčica, već ideš da postaneš vojnik o braniš svoju zemlju. Sigurna sam da ispraćaj nikada neću zaboraviti", kaže Nevena.

Podrška porodice

lako je danas u Srbiji još retkost da devojke služe vojni rok, Nevena kaže da su je svi podržali u ovoj odluci.

"Roditelji i moj brat blizanac Mijat ovome od početka uz mene i ponosni su na moju odluku iako brat ima neke druge planove. Kada sam išla u srednju školu i pričala svojim drugarima da ću da budem vojnik, bili su malo u čudu. Iskreno, onome ko me ne poznaje, to je možda čudno, ali svi ljudi koji me znaju svesni su da je ovo moj san", ispričala je Nevena.

foto: Facebook Printscreen



Ova hrabra devojka rekla da bi želela da postane profesionalni vojnik, da ode u neku od mirovnih misija, ali i da bi na Kosovo otišla i sutra ako je nam to potrebno.

"Izabrala sam da služim svojoj domovini i da budem vojnik i spremna sam da dam i svoj život za nju. Kada gledam na televiziji sve ovo što se događa na Kosovu, bude mi žao što još nisam vojnik. Verujte mi da bih sutra otišla na Kosovo da branim tu srpsku zemlju i naš narod koji tamo živi", ponosno je izjavila Nevena.

Kurir.rs/Informer/Foto Printscreen/Facebook

