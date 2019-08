SEPTEMBAR KUCA NA VRATA: Vreme je za trening - evo šta će vas ovog puta stvarno naterati da redovno vežbate!

Sportske helanke i top u kojima ćete izgledati 5 kg mršavije! Osećajte se zategnuto sve dok to i ne postanete! Čim ih obučete neće vas više mrzeti da idete na trening – probajte jer upali svaki put. Kako to? U helankama će vaše noge izgledati mršavije a guza zategnutija, jer ispod grudi i na stomaku je kaiš koji ne da da se oprema tokom treninga pomera, ili vam spada + što preko „prošarano“ sive boje u delovima koje treba sakriti je „šara“ druge boje i to takvog oblika da čini da izgledate oblikovanije i mršavije nego što jeste. Top odlično oblikuje i drži grudi na svom mestu, ne podiže se i svima dobro stoji. Ovo je strašan problem svim ženama sa velikim grudima , ali sada više nema straha da će one skakutati tokom treninga.

Već danas ovu fantastičnu opremu za trening možete naručiti po fenomenalno niskoj ceni online OVDE ili pozivom na broj 011/6 888 999.

foto: Promo

Iako helanke i top drže sve na svom mestu, one su istovremeno i jako rastegljive, ne provide se i u njima se ne znojite više nego obično. Ne samo da izgledate mršavije i dosta zategnutije, već su ove helanke i top jako udobne, plus drže sve na svom mestu, pa ne morate biti u grču da će vam u toku treninga višak sa stomaka ispasti.

Komfornost je jako važna tokom vežbanja, jer ako smo opterećeni time da grozno izgledamo u opremi u kojoj vežbamo, ili nam se majica podiže i trenerka spada, nećemo moći da se fokusiramo na vežbe, i trening neće biti delotvoran.

Važno je kako se osećate čak i dok vežbate, jer je to jedan od glavnih izvora motivacije.

Poručite svoju fenomenalnu opremu za trening po ultra niskoj ceni online OVDE ili pozivom na broj 011/6 888 999.

foto: Promo

Foto: Promo

Kurir