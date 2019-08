OVA ŽENA JE RASKRINKALA INSTAGRAM I HVALA JOJ: Sve je LAŽ, a njene fotke to DOKAZUJU! Ovako LEPOTICE stvarno izgledaju (FOTO)

Instagram nam postavlja nerealne standarde i to je tema o kojoj se neprestano priča, ali i dalje ne donosi rezultata - jer većina nastavlja da veruje da je život onakav kakav deluje na ovoj društvenoj mreži, gde je sve lepo, fino i skockano, ljudi izgledaju savršeno, rade poslove koje vole, ludo se zabavljaju i zarađuju brdo novca...

Neminovno - sve ovo dovodi do frustracija, a upravo je ono što nam najpre uliva nesigurnost fizički izgled, jer najednom deluje kako su sve devojke vrlo slatke, sa izvajanim telima, besprekornom šminkom i gomilom fensi garderobe. No, istina je da je sve to ipak samo farsa, a poznata holandska influenserka Rijana Mejer rešila je da upotrebi svoj uticaj kako bi ovo i dokazala.

Ova dama, koju na Instagramu prati preko 400.000 ljudi, odlučila se na potez koji je zaista osvežavajuć i pre svega otkriva pravo stanje stvari. Naime, lepa plavuša veoma često objavljuje outtake fotografije, odnosno one nastale pre savršene, koje uglavnom nikad ne ugledaju svetlost dana.

Blogerka se usudila da objavi nekolicinu kolaža koji prikazuju savršenu fotografiju za Instagram i onu koja je ipak nešto približnija realnosti. Istakla je da je ovo uradila jer je želela da pokaže svima da ne treba da se osećaju loše.

"Želim da pokažem svima da fotografije koje vidimo na Instagramu, posebno one kod influensera, nikada nisu stvarne", prokomentarisala je, dodajući da tu ime puno odglumljenih situacija i veštog poziranja.

