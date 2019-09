NE BACAJTE PARE UZALUD: Neke stvari nam zaista nisu potrebne

Časopisi i televizija stalno nas bombarduju reklamama raznih kozmetičkih proizvoda koji obećavaju zatezanje bora, glatku kožu, zdraviju i sjajniju kosu.



Oni većinom sadrže neki „čudesni“ sastojak koji garantuje spektakularne rezultate. A da li je situacija stvarno takva?



S toliko proizvoda koje nam nude, svi bi trebalo da izgledamo kao mis sveta, ali se, ruku na srce, nikada nikome nije desilo da ispegla bore i postane deset godina mlađi. Zato, logično, dolazimo do zaključka da nam neki od tih proizvoda nisu ni potrebni i da ih zapravo prodaje samo dobra marketinška kampanja. Evo nekih od njih...

Kreme za različite delove tela



Kozmetička industrija došla je na ideju da bi različiti delovi tela trebalo da se tretiraju drugačije, pa tako imamo kreme za vrat, lice, područje oko očiju, dekolte, ruke, stopala... Ali ako malo razmislite o tome, koža baš i nije toliko različita na svim tim mestima. Krema koju koristite za lice može da bude dobra i za vrat, dekolte, ruke, pa čak i za područje oko očiju. Ako nemate nuspojave kao što je iritacija ili vas oči ne peku od kreme koju inače koristite, nema razloga da kupujete poseban proizvod.

Proizvodi za oštećenu kosu



Koliko god bismo želeli da saniramo štetu koju smo napravile raznim zahvatima na kosi (peglanje, feniranje i uvijanje), istina je da ni najskuplji proizvod ne može da popravi situaciju. Bez obzira na to što se na nekima od njih tvrdi da leče ispucale vrhove, oni, nažalost, ne mogu da vam reše problem. Jedini način da se rešite rascvetalih krajeva je da ih ošišate, a nakon toga kosu negujete regeneratorom ili maskom i da maksimalno izbegavate figaro i peglu.

Piling za telo



Koža se ljušti i odbacuje mrtve ćelije, ali ponekad je poželjno podstaći njeno obnavljanje i cirkulaciju uklanjanjem tog površinskog sloja, ali to ne mora nužno biti pomoću kupovnih proizvoda. Umesto da bacate pare na skupe pilinge, isti efekat postići ćete i pomoću rukavice za tuširanje, a piling možete smućkati i sami. Malo maslinovog ulja pomešajte s krupnom morskom solju ili smeđim šećerom i dobili ste najbolji prirodni piling. Za još bolji rezultat, iskoristite talog kafe, koji je naširoko poznat i kao ubica celulita.

Maske za lice



Iako kupovne maske za lice pružaju osećaj opuštenosti i lepo mirišu, postoji veoma malo dokaza da one dugoročno imaju neko blagotvorno dejstvo. Dakle, ako vam se baš sviđa kako vam koža izgleda nakon ovakvog tretmana, sačuvajte novac i sami napravite domaću masku od sastojaka koje možete pronaći u kuhinji, a ako ipak volite one kupovne, ne morate davati pare za one najskuplje.

