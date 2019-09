DONJI VEŠ SE MENJA SVAKOG DANA: Mnogi ovo ne praktikuju da rade!

Gaćice bi nakon jednog nošenja obavezno trebalo da završe u korpi s prljavim vešom, ali to, nažalost, nije navika koju svi praktikuju.



Skoro polovina ljudi donji veš ne menja svaki dan, a neki, verovali ili ne, isti nose i po nedelju dana. Muškarci su tu mnogo gori od žena - češće su oni ti koji nose iste gaće nedelju dana, pa čak i duže (užas!).



Većina ljudi je vezana za svoj donji veš - 38 odsto je izjavilo da ima najdraži par gaćica i da se ne sećaju koliko ih dugo imaju jer su ih kupili davno. Čak 46 odsto je priznalo da nosi donji veš koji je star više od godinu dana. Stručnjaci kažu da ni to nije dobro i da bi stari i istrošeni veš trebalo baciti (ukoliko je materijal stanjen, pocepan, guma je popustila, promenjen je oblik i sl.), a novi kupovati na svakih pola godine do godinu. Stručnjaci upozoravaju da se u gaćicama sakupljaju bakterije koje dugoročno gledano mogu dovesti do gadnih infekcija i zato je obavezno menjati ih na dnevnom nivou!



Kad su u pitanju grudnjaci, stari brushalter treba zameniti novim svakih godinu dana.

