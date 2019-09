KOZMETIČKI TRETMANI KOD KUĆE: Otkrivamo ti trikove za ulepšavanje koji će ti sačuvati 1/2 plate i mnogo vremena

Statistike kažu da žene koje drže do sebe mesečno potroše čitavo malo bogatstvo na kozmetičke tretmane, frizera, manikir, pedikir, depilaciju, treninge u teretani. Neke žene idu toliko daleko da daju pola svoje plate, a najnovija istraživanja kažu da ta cifra ide i do 30.000 dinara mesečno za kompletno mesečno ulepšavanje lica i tela.

Za prosečnu ženu to je zaista mnogo novca, ali i vremena.

Ovo je cenovnik najčešćih kozmetičkih tretmana na koje ide jedna prosečna žena, a mi ćemo vam otkriti super trik kako možete to i same, pa vi same izračunajte koliko je to novca na mesečnom nivou.

Feniranje: 500-1.000 din

Manikir: 600 – 2.000 din

Pedikir: 800 – 1.500 din

Depilacija nausnica: od 200 din

Korekcija obrva : od 300 din

Zamislite koliko bi bilo lepo da ne moramo da gubimo dragoceno vreme po raznim salonima za ulepšavanje, i sačuvamo svo to vreme za nešto mnogo važnije kao odmor i više sati sna npr.

Inače, san je najbolji i najjeftiniji recept za lepotu. Ni jedan tretman ne može da ga zameni.

Ali mi vam otkrivamo par genijalnih beaty gedžeta koje možete koristiti bilo gde, i ne samo to zahvaljujući njima, nema više uklapanja u raspored salona, već same upravljate svojim vremenom, i novcem. Ovi gedžeti će vam sačuvati mnogo novca svakog meseca, a što je najvažnije postižete isti efekat.

I dalje ćete biti negovane i lepe, plus na kraju meseca imate višak para i vremena.

Super, zar ne?

Znamo koliko su uredni nokti važni i oko njih uvek ima dosta posla.

Sa ovim prelepo dizajniranim setom ništa vas ne može iznenaditi, uvek ćete imati lepe i uredne nokte, čak iako vaša kozmetičarka nema slobodan tretman.

On ima 3 X 2 dodatka: 2 za poliranje, 2 za turpijanje i 2 za visoki sjaj.

I 2 brzine.

Sada i vi možete srediti nokte kao profesionalac. Platite jednom samo 990 din, a sređujete nokte godinama! Gde može da se kupi po toj ceni? OVDE ili pozivom na 011/6 888 999.

Bezbolno uklanjanje dlačica na licu. Elegantno uklonite dlačice na bilo kom mestu bez iritacija (kao što je slučaj sa depilacijom).

Ne utiče na koren dlake za razliku od prevaziđenih brijača. Možete da ih uklonite bilo kad i ne morate da čekate da porastu.

Gde može da se kupi, ima li ga na našem tržištu? Da – OVDE ili pozivom na 011/6 888 999 po ceni od samo 1.490 rsd.

Obrve su najlepši okvir vaših očiju i mogu mnogo da promene izraz lica, zato neka one budu savršene u svakom trenutku.

Sada će vam to biti lako, jer imate svoj predivni aparatić za obrve, koji u svakom trenutku možete da koristite, potpuno bezbolno i praktično. Staje u svaki džep i najmanju torbicu. Nema više bolnih tretmana i iritacije na koži.

Gde može da se kupi, ima li ga u Srbiji? Da – OVDE ili pozivom na 011/6 888 999 po ceni od samo 1.490 rsd.

Zbogom grube pete zauvek. Sada više ne morate da odbijete kupanje na bazenu ili odlazak na plažu, jer niste sredile stopala. Sada vam je potrebno samo 15 minuta za savršeno glatke pete-koliko je to samo bolje od čekanja u salonu.

Personal Pedi ima kristalni valjak, radi na baterije a u paketu dobijate čak 2 kristalna valjka kao i četkicu za čišćenje. Kupuje se online OVDE ili pozivom na 011/6 888 999 po ceni od samo 1.290 rsd.

Koliko mučenja oko ispravljanja kose i feniranja po raznim salonima.

Uštedite i do 5000 mesečno samo za feniranje kose i nabavite ovu fantastičnu četku sa kojom dobijate ravnu i speglanu kosu i to kod kuće, za duplo manje vremena.

Ona nije samo efikasnije rešenje, već je i zdravije, jer četka sadrži keramičke zupce koji ne oštećuju kosu.

Mnogo je jednostavnija za korišćenje od pegle, jer možete da dohvatite svaki pramen. Kupuje se online OVDE ili pozivom na 011/6 888 999 po ceni od samo 1.490 rsd.

Fantastični trikovi koji će vas oduševiti svojom efikasnošću i cenama – kupite jednom ove stvarčice i mirni ste još dugo, dugo!

