ONA JE MAJKA 11 DECE I BILA JE TRUDNA 8 GODINA: Rodila 10 sinova, a onda je stiglo IZNENAĐENJE (VIDEO)

Život može biti pun iznenađenja, a to je iskusila Aleksis Bret (39) iz Velike Britanije. Ona je prva mama u toj zemlji koja je na svet donela desetoricu dečaka zaredom, Kambel (17), Harison (16), Korej (14), lejčlan (11), Brodi (9), Bren (8), Hanter (6), Mek (5), Blejk (3) i Rutgejd (2). Razlika između najstarijeg i najmlađeg sina je 15 godina. Verovala je tada da je to, to - da je njena porodica kompletna.

Ipak, ponovno je ostala trudna, ali je ovaj put nosila devojčicu. Bilo je to veliko veselje za celu porodicu. Pre nekoliko nedelja na svet je došla mala Kameron, 11. dete u ovoj veseloj porodici.

Kada se osvrnula na svoj život, Aleksis je shvatila da je u poslednjih 18 godina svog života bila trudna punih osam godina, ali je kako kaže, jako srećna što ima toliku porodicu.

Devojčica je promenila navike u porodici jer su braća vrlo pažljiva prema njoj, paze da je ne probude i generalno su počeli da se ponašaju mnogo bolje, kažu ponosni roditelji. Dodali su da ta poslednja trudnoća nije bila planirana pa su se iznenadili, a još veći pozitivni šok doživeli su kada je ultrazvuk pokazao devojčicu.

- Nema više dece. Znam, rekla sam to i pre nego što se Kameron rodila, ali sada to stvarno mislim - rekla je Aleksis i dodala da nailazi na mnoge reči podrške, ali bude tu i neprijatnih komentara, poput toga 'da sigurno imaju neku finansijsku korist od tolike dece'. To, tvrdi Aleksis, nije tačno jer njen suprug ima dobar posao pa uopšte ne ulaze u kategoriju koja dobija pun dečiji dodatak.

- Moj suprug Dejvid je mašinovođa. Ujutru napušta kuću u 5.30, a meni ostane malo vremena pre nego što se deca probude da u miru popijem kafu i istuširam se. Život sa 11 dece nije lak. Veš u jednoj nedelji operem 49 puta, a dnevno usisavam kuću po sedam puta - ispričala je i dodala da za nekoliko nedelja planira da se vrati na posao na pola radnog vremena, a radi kao instruktorka fitnesa.

- Svi moji sinovi su mi posebni i da sam ponovo rodila dečaka bila bih srećna - ispričala je.

Priznaje da se ona i suprug ponekad pogledaju i kažu jedno drugom 'Šta nam je ovo trebalo?!', ali ih deca uvek oraspolože i ispune toplinom oko srca i tada znaju da ništa u životima ne bi menjali.

Kurir.rs/Boredpanda/Mirror/Foto: Printscreen/youtube

