GRATIS SMEŠTAJ ZA DVOJE DECE: Hotel IC Santai 5* u Beleku, raj za celu porodicu

Predstavljamo vam danas jedan od najlepših kompleksa u Beleku, ekskluzivnom letovalištu Turske. Hotel IC Santai Family Resort 5*, svojim sadržajima i uslugom ispunjava sva očekivanja gostiju. Nalazi se na svojoj plaži, na 1,5km od mesta Kadrije i 7km od samog centra Beleka i sasvim je prilagođen porodičnom letovanju. Hotel pruža ultra all inclusive uslugu, u okviru koje su, pored glavnog restorana, gostima na raspolaganju i 6 a la carte restorana različitih svetskih kuhinja, 6 barova, diskoteka i kafe.

foto: Promo

Za plivanje i sunčanje, tu je prelepa 300m duga peščana plaža hotela, koja je okružena raznolikim zelenilom, što predstavlja poseban ugođaj i upotpunjuje već nestvarnu sliku tirkiznog mora. Ukoliko nekome slana voda slučajno dosadi, hotel ima otvoreni i zatvoreni bazen, relaks i bazen sa animacijama i toboganima, pa svako može da nađe ono što baš njemu odgovara. Na najmlađe se posebno mislilo, pa su za njih tu dečiji bazeni, akva park sa toboganima, park prirode, igralište, igraonica, dečiji restoran i mnogi drugi sadržaji koji će njihov boravak u ovom hotelu učiniti nezaboravnim.

foto: Promo

Hotel IC Santai Family Resort 5* ima ukupno 464 sobe, od standardnih do kraljevskih apartmana, a poslednjim renoviranjem, u ponudi hotela i agencije „1 A Travel“ su i nove Swim up sobe, koje predstavljaju nešto posebno. Ove sobe se nalaze na prostoru između glavne zgrade i plaže, imaju direktan ulazak u bazen sa terase soba, što ih i čini specifičnim. Postoje dva tipa ovih soba, Sun swim up, površine 37m2, imaju jednu veliku sobu sa terasom koja izlazi na bazen, i predviđene su za boravak dvoje odraslih i dvoje dece, i ogromne Star swim up sobe, površine 71m2, sa dve sobe, dnevnom sobom, dva kupatila i naravno, nezaobilaznom terasom koja izlazi na bazen. U njima je moguć boravak za četiri odrasle osobe i dvoje dece. Ove sobe su idealne za odmor jedne porodice sa većim brojem članova ili više porodica koje putuju zajedno na odmor, što je, po rečima zaposlenih u agenciji „1 A Travel“, veoma čest slučaj među njihovim klijentima.

foto: Promo

Da bi boravak za goste bio što pristupačniji, ovaj hotel je iz popularne kategorije nazvane „dvoje dece gratis”, tako da je u njemu omogućen boravak za dvoje dece uzrasta do 15 godina, a da se pritom za njih ne plaća smeštaj u hotelu, što će svakako dodatno olakšati vašu odluku da baš u ovom hotelu provedete vreme sa porodicom.

foto: Promo

Detalje o ovom, ali i još mnogim lepim hotelima, možete naći na zvaničnom sajtu „1 A Travel“ agencije, gde možete napraviti i online rezervaciju, ili se direktno možete raspitati pozivom kontakt centra na 011/655 78 00.

foto: Promo

Promo tekst

Kurir