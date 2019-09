INSTANT ULEPŠAVANJE: Šta da radite ako vam iskrsne važan sastanak, a vi morate da izgledate dobro?

Pozvao vas je na sastanak a vi imate samo sat vremena da se sredite? Sledite naša uputstva i uz pomoć par trikova izgledaćete drastično bolje.

Ovo su proizvodi koje svaka žena mora da ima, makar za ovakve situacije. Naravno, oni mogu da se koriste i svakodnevno, ne samo u hitnim situacijama.

Korak 1. Crna maska za lice:

Zahvaljujući svojim svojstvima, dubinski ćete očistiti lice od mitisera, a vaše lice će momentalno zasijati. Tako ćete najbrže pripremiti kožu za novo šminkanje.

Potrebno je da je držite na licu oko 30 minuta, kad se osuši skinite je prstima i umijte se. Može se koristiti 2-3 puta nedeljno za celo lice ili samo za T zonu. Celo pakovanje od 10 kesica košta samo 990 din, a može da se kupi OVDE ili poruči na broj 011/6 888 999.

Korak 2. Trake za izbeljivanje zuba 3D White

Kada ste sredili lice, vreme je da vaš osmeh zablista uz pomoć ovih brzih tračica. Zbog lepih belih zuba, celo lice će vam izgledati lepše.

Dovoljan je 1 tretman dnevno i u pakovanju dobijate 14 kesica, po specijalnoj ceni do kraja godine za samo 990 din. Možete poručiti online OVDE ili pozivom na 011/6 888 999.

Korak 3. Figaro za kosu.

Kada ste sredile lice, na red dolazi frizura. Kako da na brzinu napravite lepe lokne? Pomoću našeg figara koji ne oštećuje kosu zbog keramičkog dela za uvijanje napravićete super frizuru za nekoliko minuta i to potpuno same.

Ovde važi pravilo 10 sekundi za čvrste lokne i 5 sekundi za opuštenije lokne.

Savršenu frizuru možete imati baš uvek, a platite samo jednom i to 1.990 din. Gde? OVDE ili pozivom na 011/6 888 999.

Korak 4. Magnetne trepavice

Mali trik za zavodljivi pogled. One se stavljaju neverovatno jednostavno: na krajevima imaju magnete i stavljaju se iznad i ispod vaših trepavica.

Nema maskare ni lepka, pa samim tim ni fleka od maskare. Kada ste se već našminkali, one su poslednji detalj koji će obezbediti da izgledate čarobno. Sada ste već apsolutno spremni i krećete u osvajanje. Ove trepavice možete koristiti mnogo puta za razliku od drugih. I to po fantastičnop niskoj ceni od samo 970 din. A gde se one mogu poručiti? OVDE ili pozivom na 011/6 888 999.

Korak 5. Umetci za brushalter za veće grudi.

Kako bi popravile celokupni izgled i figuru, ako imate male grudi a želite da vam haljina lepše stoji, mi imamo savršen trik kako da dobijete veće do čak 2 broja i lepo oblikovane grudi koje izgledaju prirodno. Jastučići se stavljaju ispod brushaltera, ne vide se i možete ih povećati koliko želite tako što ih napumpate do željene veličine. Ne žuljaju vas i ne iritiraju kožu.

Za razliku od silikona, ove umetke možete izvaditi kad god želite i menajti njihovu veličinu. I to sve za samo 990 din. Možete ih poručiti online OVDE ili pozivom na 011/6 888 999.

Dodatni trik i najvažniji ženski prijatelj je uveličavajuće ogledalo sa LED svetlom pomoću kog ste mnogo efikasniji i precizniji u sređivanju. Da sve bude tip top, na svom mestu, naručite još danas uveličavajuće ogledalo koje uvećava do 8 puta po ceni od samo 890 din – online OVDE ili pozivom na 011/6 888 999.

Sada požurite da poručite ove fantastične beaty trikove da bi uvek bile spremne za iznenadne situacije. Dovoljno je da kliknete OVDE ili da nas pozovete na broj 011/6 888 999.

