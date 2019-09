NAJPOZNATIJI HOTEL ZA PAROVE U BELEKU: Adam & Eve 5*, idealan za medeni mesec i odličan provod

Danas ćemo posvetiti pažnju jednom od najprovokativnijih hotela, koji se nalazi u Turskoj, tačnije u Beleku. Turska je poznata po očaravajućim hotelima savršene usluge, ali postoji jedan koji je po svemu specifičan i koji nećete nikada zaboraviti ukoliko ga posetite, a to je hotel Adam Eve 5*. Namenjen osobama starijim od 16 godina, hotel stavlja akcenat na vrhunsku svakodnevnu zabavu i animaciju, podredivši sve mladima i dobrom provodu. Sa uslugom na bazi ultra all inclusive, idealan je za parove, posebno one koji žele da provedu svoj medeni mesec na nezaboravan način, uz specijalan „Anglemoon“ koncept, ali je odlična opcija i ako ste odlučili da letujete sa prijateljima. U mnogim luksuznim hotelima gosti imaju ličnog asistenta, a u hotelu Adam Eve 5* imaju ličnog anđela, koji brine o gostima i ispunjava im sve želje. Kako spoljnim, tako i unutrašnjim dizajnom, ovaj hotel se izdvaja u odnosu na druge svojim mladalačkim i modernim doživljajem, sa uslugom koja je u svako smislu vrhunska.

foto: Promo

Što se tiče gastronomskih užitaka, ni tu kvalitet ne izostaje. Osim redovnih obroka u glavnom restoranu, brojnih snack barova i kafića, gostima je na raspolaganju čak sedam a la carte restorana, od kojih su posebno poznati restoran „Blind“, gde se večera u potpunom mraku i restoran „Eros“ u kom je romantična atmosfera i služe se jela koja su pravi afrodizijak. S obzirom da je ovaj restoran dizajniran za parove, u skladu sa tim možete večerati na crvenom krevetu. Baš kao ovi restorani, u hotelu je i sve drugo interesantno i koncipirano na drugačiji način. Umesto fasade, hotel je čitav prekriven zelenom, veštačkom travom, a hol je ukrašen sa čak 4.980.000 ogledala.

foto: Promo

Kada se na Belek spusti noć, prozori na hotelu obasjani su raznobojnom svetlošću, a tada počinju i noćni program i animacija sa poznatim imenima DJ muzičke scene. Ni preko dana ne manjka zabave za mlade i sve one koji se tako osećaju. Pet otvorenih bazena, ogroman wellnes & spa centar bogat sadržajima, i na kraju, ali nikako najmanje važno, 300m duga peščana plaža sa dokom. S druge strane, ako ni to nije dovoljno vašem avanturističkom duhu, hotel je na samo kilometar udaljenosti od centra Beleka , pa odmor možete iskoristiti i da se upoznate sa malim gradskim centrom, prošetate, obezbedite suvenire za drage prijatelje i dodatne uspomene sa letovanja.

foto: Promo

Boravak u hotelu Adam Eve 5* ostaće vam zasigurno urezan u pamćenje i poželećete da ispričate prijateljima i porodici svoje utiske. Zato požurite i obezbedite svoje mesto u hotelu putem online rezervacije na zvaničnom sajtu agencije “1 A Travel”, koja ima široku lepezu hotela ne samo u Turskoj , već i u Egiptu . Za sve dodatne informacije, tu je i kontakt centar agencije – 011/655 78 00.

foto: Promo

Promo tekst

Kurir