NATAŠA JE PROBALA SVAKU DIJETU I UVEK SE VRAĆALA NA STARO! Onda je otkrila OVO i sve se PROMENILO! Sada je kao model (FOTO)

Nataša je danas prepoznatljiva na Instagramu kao fit mama, ali nije bilo oduvek tako. Dugo se mučila sa viškom kilograma, a onda je par tagovanih slika na Fejsubuku pokrenulo.

Australijska blogerka Nataša Person podelila je svoju priču o borbi sa viškom kilograma, a mi je prenosimo u celosti.

Otkad znam za sebe imala sam višak kilograma i nikad mi se nije dopadalo kako izgledam. Na fakultetu sam se još više ugojila, ali sam tada već toliko preterala da nisam imala volje niti energije da se suočim sa tim problemom. Želela sam jednostavno rešenje i onda sam posezala za svim mogućim.

Probala sam sve: pilule, plastičnu foliju, kapi za mršavljenje i svaku dijetu za koju ste čuli. Sve metode su mi pomogle, ali na kratak rok. Čim bih skinula privih par kilograma, opustila bih se pa bih vratila sve izgubljeno i dodatno se ugojila.

Tek nakon što sam završila fakultet mogla sam da krenem da sređujem svoje telo. Sećam se tog perioda kao juče. Išla sam na nekoliko porodičnih proslava i mama me je tagovala na skoro 100 slika. Mahnito sam skidala tagove sa svake jer sam baš na svakoj slici sebi bila ružna.

Tek tada sam shvatila da to nije normalno niti zdravo, niti da želim da se ostatak života stidim svog tela. Zarekla sam se da ću ovog puta zaista smršati, ali sam se i pomirila sa činjenicom da nema lakog i brzog rešenja. Bila sam spremna i na to da čekam godinu, dve, tri ako to znači da će rezultati napokon ostati.

Kupila sam DVD za kućno vežbanje, počela da pijem mnogo vode i bazirala ishranu na povrću i proteinima. Već posle mesec dana izgubila sam pet i po kilograma a osećala sam se sjajno.

U narednih šest meseci izgubila sam 23 kilograma i izgledala bukvalno bolje nego ikad. Bila sam puna samopouzdanja. Konačno sam mogla da odem na plažu.

KAKO SAM SMRŠALA?



Kontrolišem svoje porcije. To je najvažnije. Jedan dan u hrani kod mene izgleda otprilike ovako:

Doručak: Kajgana sa povrćem i slatki krompir.

Užina: Voćka.

Ručak: Velika salata sa mnogo povrća, uz avokado, limunov sok i vrlo malo maslinovog ulja.

Užina: Voćni šejk.

Večera: Protein i povrće.

Najvažniji trik, barem za mene je: Mnogo vode. Tako se hidriram, ubijam glad i imam više energije.

Pored toga, vežbam šest puta nedeljno po pola sata uz DVD.

ŠTA SAM NAUČILA?



Morate da budete strpljivi za prave rezultate. Rezultati se neće pojaviti prvih par dana, nedelja pa možda čak ni meseci i to je u redu. Vi menjate stil života. Nemojte se obeshrabriti, samo se držite svog plana.

