OVU RAZMENU NE SHVATAM OLAKO, NADAM SE DA NEĆEŠ NI TI! Majka 3 dečaka napisala PISMO budućim SNAJAMA! Zbog njenih reči, ostaćete BEZ TEKSTA (FOTO)

Rejčel Bolej, majke trojice malih dečaka počinje priču govoreći da iako su njeni sinovi još mali, smatra da ne podiže dečačiće već muškarce koji će jednoga dana postati muževi i očevi. To su neke od najznačajnijih uloga u životu, a njen posao je da ih kao majka vaspita sa svim veštinama potrebnim da budu dobri u tim ulogama.

Ona je svojim budućim snajama napisala pismo, a mi ga prenosimo u celosti.

"Moje buduće snaje, želim nešto da vam kažem. Još te ne poznajem, ali te već volim. Volim te zato jer ćeš jednog dana ti voleti mog sina. I on će tu ljubav uzvratiti. Doći će dan kad će musavi, šašavi, smotani dečak pripadati tebi. Uvek će biti i moj, ali ti ćeš na mnogo načina zauzeti moje mesto. Tvoje ruke će zameniti moje, u tvojim očima nalaziće mir, tvoje srce će biti njegov dom. Ti ćeš biti ta koja će ga ljubiti za laku noć. Ti ćeš s njim deliti snove, tešiti ga kad je tužan, držati njegovo srce. Jednog dana, ti ćeš biti ta.

Uvek sam mislila da treba da imam ćerku. Sad znam da si to ti. Molim se za tebe svakog dana kao što se molim i za svoje sinove. Sad si svojim roditeljima sve na svetu, baš kao i moji sinovi meni. Molim se da te vole, podržavaju i veruju u tebe, da te uče da voliš sebe jer bez toga nećeš znati da voliš druge. Molim se ti svaki dan pokazuju kakav si dar. Odgajam svoje sinove da te vide na isti način. Odlučna sam da sina odgojim tako da te poštuje.

Nadam se da znaš koliko si vredna i da poštuješ sebe. I da poštuješ druge na isti način. Želim da znaš da sam, iako ću napraviti mnogo grešaka, odlučna da odgojim sina da te poštuje. Ne mogu preuzeti ni sve zasluge niti svu odgovornost za njihove vrline i mane, to me mama naučila. On je svoj čovek, sa svojim "bubicama". Shvatićeš to jednog dana i poznavaćeš ga bolje od ikoga na svetu. Daj mu prostora da bude ono što jeste i pokaži mu da i on isto da tebi.

On te ne može upotpuniti, ni ti njega, ali možete ohrabriti jedno drugo da budete bolji zajedno nego što bi bili sami. Poveriću ti njegovo srce, nemoj ga shvatiti olako. Obećavam da ću s tobom podeliti tajne i sve što o njemu znam tako da ga možeš voleti na najbolji način.

Kad dođe vreme, poveriću ti njegovo srce, baš kao što ćeš ti njemu poveriti svoje. Ovu razmenu ne shvatam olako, a nadam se da nećeš ni ti. Podižem ga da razume koliko je vredno žensko srce. Neprocenjivo je, a jednom kad se slomi, nikad neće biti kao pre."

