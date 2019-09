NIJE SVEJEDNO KAKAV GRUDNJAK NOSITE! Brus mora da bude udoban, a pazite i na BRETELE!

Smatra se da četiri od pet žena nosi neodgovarajući brushalter jer prilikom kupovine ne uzimaju u obzir širinu leđa i ne procenjuju dobro veličinu korpe.



Kiropraktičari kažu da žene u njihove klinike redovno dolaze zbog krivih leđa, povijenih ramena i slabog varenja, pritiska na dijafragmu, i to sve zbog nošenja neodgovarajućeg grudnjaka, dodajući da je jedan od najvećih problema to što obično uzimaju prevelike korpe. To znači da su bretele suviše duge, zbog čega ih one maksimalno skraćuju, a kako bi zadržale grudnjak na mestu, povijaju ramena i vrat, krive kičmu i osećaju stalnu neprijatnost i napetost, objašnjavaju stručnjaci.



Tradicionalni brushalteri obično previše stežu ženu oko rebara, zbog čega dolazi do pritiska na dijafragmu, pa čak i sindroma nemirnih creva.



Kako odabrati odgovarajući grudnjak?

l BRETELE - One ni slučajno ne smeju da se usecaju, već da udobno prianjaju uz telo. Trebalo bi da u svakom trenutku možete da provučete dva prsta ispod bretele na leđima i jedan spreda.



l KORPE - Grudi treba tačno da ispune korpu, da ne „kipe“, niti da između brushaltera i grudi postoji preveliki razmak.



l ŽICE - Grudnjaci sa žicama nisu pogodni za trudnice, jer u drugom stanju grudi rastu. Žice nikad ne treba da štrče (ili, ne daj bože, da vire iz brusa), već treba udobno da prianjaju uz grudni koš. Ako vas previše pritiskaju i žuljaju, treba vam veći broj grudnjaka. Ako vam grudi vire ispod žica, potreban vam je manji obim, a veći broj korpe.

