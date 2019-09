KATARINA JE 11 GODINA U BRAKU, A VEĆ 6 GODINA SE DOPISUJE SA DRUGIM: Ona je u Beogradu, on u Kragujevcu i ubeđena je da NE VARA MUŽA! Evo šta mu sve ŠALJE!

Reklo bi se da se prevara menjala, kako su se menjale mogućnosti onih koji varaju. Dok nisu postojali telefoni, društvene mreže i ostali savremeni komunikacioni kanali, ljudi su morali da se potrude mnogo više, kako bi održali tajne romanse.

Danas se prevare sve češće dešavaju na društvenim mrežama, aplikacijama za dopisivanje, sajtovima za upoznavanje... Nove tehnologije promenile su štošta u našem životu, pa i načine na koje varamo. Ili barem načine na koje varamo na sitno. Oduvek su ljudi bili skloni da očijukaju “sa strane”, ali društvene mreže i tehnološki razvoj toliko su ga olakšali, pa je "varuckanje" postalo trend. Sada se varanje i drugačije zove - mikrovaranje.

Katarina iz Beograda je u braku 11 goodina, a skoro šest godina se svakodnevno dopisuje sa čovekom iz Kragujevca, koga je upoznala preko sajta za upoznavanje.

- Do sada se nikada nismo videli uživo, ali su naša osećanja toliko intenzivna, kao da smo u ozbiljnoj vezi. Komuniciramo isključivo preko vajbera, na skrivenom četu. Bilo je tu i cyber sexa i golišavih fotografija, i izjava ljubavi i svađa i raskida... ali smo se uvek vraćali jedno drugom. On se nedavno oženio, ali nismo prekinuli komunikaciju. Čak je sada i mnogo intenzivnija. Znam da je čudno što se do sada nikada nismo videli, ali mi to ne želimo. Ovo što imamo je ono što oboje istinski ispunjava. Ja nemam utisak da varam muža, jer sam mu i dalje potpuno posvećena i brak nam je veoma stabilan - ispričala nam je Katarina.

Da li Katarina vara svog muža? Odgovor stručnjaka je nedvosmisleno DA!

- Nije toliko važno na kakve oblike mikrovaranja pristajete, nego imate li potrebu za njim i zašto. Možda vam se lagani online flert čini kao neobavezna zabava, ali ako posle toga osećate krivicu i osećate da niste bili pošteni prema partneru, znači da i sami smatrate da ste ga upravo prevarili. Važno je da razumte granice svoje veze, da znate šta bi moglo da povredi partnera, kao da znate šta nikako ne biste voleli da partner učini vama. Tada ćete znati i koliko bi mikrovaranja vaša veza mogla da podese ili, još bolje, nećete imati potrebe za bilo kakvim varanjem - objasnio je Džonatan Benet, savetnik za veze.

Mikrovaranje u brojkama

Evo koji su načešći oblici mikrovaranja.

1. Slanje golišavih fotografija i fotografija polnog organa (88%)

2. Slanje seksi poruka (sexting) (83%)

3. Memorisanje neke osobe u kontaktima pod lažnim imenom (75%)

4. Duboka emocionalna povezanost s trećom osobom (68%)

5. Potajno komuniciranje s bivšim dečkom (62%)

6. Održavanje profila na sajtu za upoznavanje (58%)

7. Laganje o ljubavnom statusu na društvenim mrežama (54%)

8. Učestalo posećivanje nečijeg profila (41%)

9. Lajkovanje starog posta na društvenim mrežama (37%)

10. Kontakti s bivšim na društvenim mrežama (24%)

