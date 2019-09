GINEKOLOGA BI SVAKA ŽENA PITALA OVIH 7 PITANJA! Nikada to neće uraditi zbog SRAMOTE, ali evo odgovora!

Neki odgovori žene nikada neće prestati da interesuju, ali potajno. Ovo su pitanja koja kopkaju pacijentkinje svakog ginekologa.

1. Kako muškarac dobije želju da postane ginekolog?

Na to pitanje postoji odgovora jednako koliko i ginekologa. Neke svakako fascinira koliko je zanimljiva i kompleksna ženska medicinska nauka. Uslovno rečeno, ginekolog je internista, hirurg, endokrinolog i onkolog u jednoj osobi - nešto kao medicinski Supermen. A tu je i čudo trudnoće i porođaja - na svoj način pridoneće donošenju jednog novog života na svet. Ako se napravi greška, onda od nje pate dva ljudska života. Najmanje.

2. Jesu li to oni užitak povezali s poslom?

Sigurno postoje oni koji podlegnu zabludi da će svakodnevica ginekologa biti 3-D-pornić u kojem je i glumac i gledatelj. Ginekolog ne razmišlja tako. Da neki student i razmišlja tako, brzo će ga proći. Uskoro će taj prizor biti normala.

3. Može li ginekolog videti koliko često imaš odnose?

Ne, ne može. Ne može ni videti kakav je seks bio. To su dobre vesti, zar ne? Redak izuzetak su žene s one strane menopauze. Tada im pada proizvodnja hormona estrogena. A to može dovesti do toga da se stidne usne stisnu.

Ponekad toliko jako da više nije moguć ni vaginalni pregled. Protiv toga pomaže estrogen – ili mehaničko širenje. Dakle – seks. Drugim rečima, u menopauzi se u izuzetnim slučajevima prema širini vagine može videti da li se žena seksala – ili ima vibrator. Međutim, verovatnost da to ginekologa zanima vrlo je mala ili nikakva.

4. Kako se obrane od iskušenja?

To je jednostavno. Ako si išla u saunu, na nudističku plažu ili bilo gde pred gola tela, onda sigurno znaš da golo telo ne znači uvek seks na pameti. Vrlo retko će te na tim mestima preplaviti snažna želja za seksom. Kod ginekologa i pogleda na materiju nije ništa drugačije.

5. Dobijaju li ginekolozi nemoralne ponude?

To se zaista događa. Celi program. Od flertovanja, direktnih ponuda do gotovo pa uhođenja. Zanimljivo je što ih često žene ne posmatraju kao osobu, nego se pale na njihovo zanimanje, odnosno ulogu. Pacijentkinje zapravo ništa ne znaju o svojim lekarima. Samo znaju da je muškarac za kojim žude jedini koji ih sluša i razume, pomaže im te je uvek pun poštovanja. To vodi ka nesporazumima, a ne ljubavi.

6. Pitaju li ih pacijentkinje ponekad jesu li lepe – dole?

Zapravo, sve češće – premda retko zaista postoji razlog za nemir. Ako ih partner ili neki porno film učini nesigurnima, mnoge se pitaju nisu li možda njihovi polni organi nedovoljno lepi ili im treba možda neka korekcija. Pošto to ne mogu dobro pregledati – za razliku od muškaraca – pitaju nekoga ko je upoznat s time – svog ginekologa.

7. Postoje li ginekolozi koji ne vole žene?

Ponekad se dobije takav utisak. Žena nije nigde toliko izložena kao na stolici ginekologa. Kad tako gola leži na leđima i izlaže delove intimne anatomije, to može biti pomalo neugodno. Ako je lekar pri tom hladan, osoran, grub, ženi nije nimalo ugodno. Pošto takvim lekarima nedostaje empatija, često traumatizuju svoje pacijentkinje. Dobro da su takvi u manjini.

